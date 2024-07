Universitario no se guarda nada ante Real SCZ (15:00)

Universitario de Vinto recibirá esta tarde (15:00) a Real Santa Cruz, en el estadio Félix Capriles, por la fecha 6 del Torneo Clausura, en busca de consolidarse y ascender en la tabla de posiciones.

Luego de caer 1-0 en su visita a The Strongest en La Paz, la “U” de Vinto busca afanosamente la victoria sobre un rival que no sabe de triunfos y busca desesperadamente abandonar la zona del descenso de categoría.

Para ello, el DT Pablo Godoy pondrá a su mejor elemento en cancha: Gustavo Almada; Pablo Laredo, Joaquín Lencinas, Julio Vila, José Pinto; Raúl Castro, Joel Calicho, Juan Pablo Magallanes, Raúl Rocabado; Maximiliano Núñez y Tommy Tobar.

Mientras, Real Santa Cruz, bajo la dirección técnica de Andrés Marinangeli, no sabe de triunfos. No obstante, prevé el siguiente once remozado: Diego Zamora; Luis Ruano, Walter Antelo, Brian López, Saúl Rueda; Ricardo Suárez, Mario Ovando, Sebastián Coplot, Ángel Sánchez; Efmamj González y Luis Saldías.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Hoy se habilitará sólo la tribuna de preferencia a 30 bolivianos (mayores) y 10 bolivianos (menores).

La fecha 6 se completará esta noche (20:00) entre Royal Pari vs. Blooming en Santa Cruz.