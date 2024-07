WhatsApp incluirá una función con inteligencia artificial

WhatsApp is developing a new feature called «AI-generated images of you.»

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

It allows users to create personalized avatars using Meta AI technology.

Users take photos, and Meta AI creates accurate images based on them.

Available in the latest WhatsApp beta update for Android. pic.twitter.com/gyMmmvasQU

— Aditya Choudhary (@adityjpg) July 5, 2024