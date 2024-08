«Acta mata sentencia»: los venezolanos se movilizan a un mes del fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro

La oposición convocó a protestas en Caracas y en distintos puntos del país. Entretanto, el chavismo también marchará hoy para celebrar lo que considera una “victoria”





Una venezolana muestra su bandera en la marcha opositora del pasado 17 de agosto (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La oposición venezolana protesta este miércoles en Caracas y otros puntos del país contra el fallo judicial que convalidó el controvertido triunfo del dictador Nicolás Maduro en los comicios celebrados hace un mes, mientras que los chavistas se movilizan para “celebrar la victoria” proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), convocó a sus seguidores a las calles al cumplirse un mes de las elecciones en las que, insiste, su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo la mayoría de votos.

“Los venezolanos nos encontramos nuevamente en la calle. Este 28 de agosto, en familia, con tus hijos, con tus nietos y con tu acta en mano, ratificamos que acta mata sentencia”, dijo la PUD cuando anunció la convocatoria de la protesta.

Bajo el lema “Acta mata sentencia”, el arco contrario al chavismo indicó: “A un mes del triunfo del 28 de julio, Venezuela y el mundo rechazan el fraude de Maduro y su régimen”. En Caracas, la convocatoria es a las 11:00 hora local (15:00 GMT) en la Avenida Francisco de Miranda a la altura del Centro Comercial Lido.

La plataforma invitó a los venezolanos a imprimir el acta correspondiente a su centro de votación desde una página web donde asegura tener publicado el 83,5% de estos papeles obtenidos, según la oposición, a través de personas que fueron testigos y miembros de mesa durante la jornada electoral.

La convocatoria de la oposición venezolana para la marcha de este miércoles

Entretanto, el chavismo responde también hoy al llamado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a celebrar en las calles la reelección de Maduro, un triunfo cuestionado por buena parte de la comunidad internacional.

El primer vicepresidente de la formación, Diosdado Cabello –designado el martes ministro de Interior y Justicia-, explicó que la marcha es para celebrar la “victoria” de Maduro, así como para prepararse para lo que viene.

El jueves, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -presidido por la chavista Caryslia Rodríguez– convalidó los resultados anunciados por el CNE, que otorgan a Maduro un tercer mandato consecutivo, hasta 2031.

El TSJ asumió la “validación” de los resultados a solicitud de Maduro, quien introdujo un recurso que nunca se conoció y por el que fueron convocados los 10 ex candidatos, aunque González Urrutia declinó asistir, al considerar que esta verificación no es competencia del Supremo, sino del CNE, que aún no publica los datos desagregados, pese a que está contemplado en el cronograma.

María Corina Machado en la protesta del pasado 17 de agosto (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“La coordinación entre fuerzas internas y externas llevará al cambio”

Las manifestaciones callejeras pacíficas y la presión internacional aún pueden lograr la salida de Nicolás Maduro en Venezuela, dijo este martes la líder opositora María Corina Machado tras un mes de disputa electoral.

El desacuerdo sobre las elecciones del 28 de julio ha provocado reclamos internacionales, que piden la publicación de los recuentos completos de votos, protestas y medidas de la Fiscalía venezolana para investigar a la oposición y detener a periodistas.

Machado dijo en una entrevista con la agencia de noticias Reuters que la oposición tiene una “estrategia robusta” para reclamar la victoria. No dio detalles, pero agregó que ella y Edmundo González Urrutia están unidos.

“Es la coordinación entre fuerzas internas y externas la que logrará el cambio”, dijo Machado, quien ha aparecido en las marchas, pero por lo demás ha estado oculta desde la votación.

“¿Qué le queda a Maduro hoy? Un grupo muy reducido de militares de alto rango, el control que tiene de magistrados del TSJ y las armas (…) la forma es que está sembrando el miedo”, agregó la titular de Vente Venezuela.

Cuando se le preguntó a Machado si Maduro, quien ha dicho que ella y González deberían estar detenidos por presuntamente avivar la violencia en las protestas, podría permanecer en el poder con el control militar, Machado dijo “no, absolutamente no”.

“Los venezolanos están sintiendo rabia y dolor por la represión y los profundos problemas económicos del país”, subrayó.