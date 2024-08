«Ante Guabirá era mi última oportunidad», afirmó Andrés Marinangeli

Fuente: eldeber.com.bo

Real Santa Cruz rompió su mala racha al vencer a Guabirá por 1-0, logrando así su primera victoria en el torneo Clausura y la segunda del año. Este triunfo no solo revive las esperanzas del equipo en su lucha por mantenerse en la División Profesional, sino que también representa un alivio y una nueva oportunidad para su entrenador, Andrés Marinangeli, cuya continuidad estaba en juego dependiendo del resultado ante los azucareros.

En conferencia de prensa, Marinangeli aclaró que nunca hubo un comunicado oficial sobre su posible salida, pero sí se llevó a cabo una reunión con la dirigencia en la que solicitó una última oportunidad. «Creíamos en el equipo, veíamos la cara de los jugadores, tenían el deseo de ganar», expresó el técnico argentino, reflejando la confianza que tiene en su plantilla.

El entrenador también comentó lo difícil que fue para su equipo encontrar la victoria, a pesar de que sentían que la merecían desde hace varias jornadas. «Sabíamos que el triunfo podría llegar en cualquier momento, no se dio contra Aurora, ante The Strongest tampoco pudimos alcanzar el empate. Eran nueve partidos bajo mi mando que no podíamos ganar y la única derrota clara fue contra Bolívar. Merecíamos ganar hace varios partidos atrás», lamentó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Marinangeli destacó el arduo trabajo que él y su cuerpo técnico han estado realizando, afirmando que dejan todo en cada entrenamiento para sacar adelante al equipo de la complicada situación en la que se encuentra. «Dejamos la vida en todos los entrenamientos, en la planificación y la programación. Damos el corazón y la vida, por eso festejé eufórico la victoria», sentenció, mostrando su compromiso con el club.

Con este triunfo, Real Santa Cruz se mantiene en la última posición de la tabla acumulada, pero ahora reduce a siete puntos la diferencia con Royal Pari, el penúltimo equipo, que se encuentra en la posición indirecta de descenso.