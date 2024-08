Arde el mundo del tenis por la absolución del número 1 del mundo Jannik Sinner en un caso de dopaje: «La verdad salió a la luz»

Los exámenes encontraron que el italiano tenía clostebol, una sustancia prohibida, en dos análisis de marzo de este año. Muchos colegas lo critican y su entrenador lo defiende





Jannik Sinner dio positivo en dos controles, pero los tribunales decidieron no condenarlo (Foto: Reuters/Paul Childs)

El caso de Jannik Sinner generó un verdadero sismo en el mundo del tenis. El actual número 1 del mundo logró revertir la decisión de ser sancionado tras dar positivo en dos controles antidopaje. Los exámenes habían registrado la presencia de clostebol, una sustancia prohibida, durante los testeos que le realizaron en marzo, época en la que arribó a semifinales de Indian Wells.

La noticia estalló en las últimas horas, luego que la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmara que la argumentación de Sinner era suficiente para anular el castigo. Mientras varios colegas del circuito comienzan a alzar la voz por la indignación que atraviesan ante este trato, el coach del jugador de 23 años salió en su defensa: “Nunca haría nada intencionalmente. Estaba en una situación desafortunada. La verdad salió a la luz, no hubo culpa ni negligencia, y espero que pueda dejar esto atrás y mejorar”, señaló Darren Cahill ante ESPN.

Cahill respaldó la excusa que le permitió a Sinner evitar la sanción: la presencia de clostebol en su organismo fue consecuencia de una contaminación involuntaria por parte de un miembro de su equipo, quien utilizó un spray de venta libre disponible en Italia para tratar una herida.

“La razón por la que pudo jugar después de la corta suspensión provisional fue que localizaron el lugar exacto donde ocurrió el incidente y pudieron explicar lo que ocurrió con el spray”, aseguró. Este tema se inició tras los controles que le realizaron en Indian Wells y posteriormente. Incluso el único castigo que sufrirá es el de perder el dinero (325 mil dólares) y los puntos (400) que cosechó por esa actuación.

El entrenador aseguró que este tema afectó el rendimiento de su pupilo, aunque los resultados bien dicen lo contrario: “Habríamos visto un gran cambio en su físico y entusiasmo por estar en la cancha, lo desgastó física y mentalmente, tuvo amigdalitis y se perdió los Juegos Olímpicos. No estamos buscando ninguna pena. Solo estamos agradecidos de que no haya una sanción”.

Lo cierto es que tras ser semifinalista en Indian Wells, Jannik fue campeón del Masters 1000 de Miami, del ATP 500 de Halle y días atrás del Masters 1000 de Cincinnati, además de cosechar una semifinal en el Masters 1000 de Montecarlo y en Roland Garros, hecho que lo depositó en el 1 del mundo desde junio en adelante.

«Deberías estar fuera durante dos años», planteó Kyrgios (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

No es un tema que pasará inadvertido, porque ya varios de sus compañeros alzaron la voz para marcar el contraste en el trato entre el líder del ranking y el resto. “Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)… Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes… Sí, está bien”, planteó en redes el siempre polémico Nick Kyrgios.

El canadiense Denis Shapovalov también mostró su desencanto con la decisión de la ITIA. “No puedo imaginar lo que sienten ahora mismo todos los demás jugadores que fueron sancionados por sustancias contaminadas. Reglas diferentes para jugadores diferentes”, indicó en la red social. Su colega francés Lucas Pouille le respondió: “¿Qué pasa con los jugadores que fueron baneados por solo tres inasistencias y nunca dieron positivo?”. “Quizás deberían dejar de tomarnos por idiotas, ¿verdad?”, insistió.

“Tanto si Sinner se dopaba como si no, esto no está bien. Muchos jugadores pasan por lo mismo y tienen que esperar meses o años para que se declare su inocencia. No tiene buena pinta”, se sumó el británico Liam Broady.

Muchos repararon en que la ITIA no lo sacó del circuito mientras avanzaba la investigación, más allá de exonerarlo de la pena que debería caerle. Sinner remarcó que la sustancia entró por el contacto con un asistente de su equipo que usó un elemento de venta libre en Italia para curarse una herida. Según publicó el diario italiano Gazzetta dello Sport, “los deportistas no pueden utilizarlo sin una necesidad terapéutica real y una autorización específica. A veces sucede que el error ocurre por parte de médicos y fisioterapeutas, que utilizan spray a base de Clostebol en deportistas sin darse cuenta del peligro”.

Sinner con sus entrenadores, Simone Vagnozzi y Darren Cahill, tras ganar en Cincinnati (Foto: Susan Mullane-USA TODAY Sports)