Argentina: Los chats de Alberto Fernández a Fabiola Yañez el día que desistió de hacer la denuncia; «Mi consejo es que hables lo menos posible»

Infobae accedió a los mensajes que le mandó el ex presidente a su pareja el 28 de junio, cuando se hizo una audiencia por Zoom ante el juez Ercolini y la ex primera dama decidió no hacer la demanda por violencia de género. Tras la publicación de los chats y las fotos que estaban en el celular de María Cantero, finalmente hizo la presentación ante la Justicia

Los chats de Alberto Fernández a Fabiola Yañez el día que la ex primera dama desistió de hacer la denuncia por violencia de género. Finalmente, terminó haciendo la presentación ante la Justicia

“Necesito que atiendas a FIORIBELLO. Es muy grave el tema”. Alberto Fernández vivía horas de extrema de tensión. Luego de ese mensaje, llamó a Fabiola Yañez y hablaron durante 10 minutos. Su ex pareja había sido convocada por el juez federal Julián Ercolini por los mensajes y las fotos encontradas en el celular de María Cantero, la histórica secretaria. El ex presidente pretendía cerrar el escándalo ese mismo día. “Mi consejo es que hables lo menos posible”, fue uno de los mensajes. El diálogo completo, al que accedió Infobae, ocurrió el 28 de junio, el mismo día que la ex primera dama decidió no hacer la denuncia penal.

“Fioribello” es Juan Pablo Fioribello, el abogado penalista que se encargó de representar a Yañez durante los últimos cuatro años. También fue una suerte de mediador entre los integrantes de la pareja hasta que explotó el escándalo.

“Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande”, escribió Fernández el 28 de junio.

Ese día, Yañez participó de una audiencia por Zoom desde Madrid por los mensajes encontrados en el celular de Cantero, secuestrado el 7 de marzo en el marco de la causa por los seguros. El juez Ercolini la anotició de las fotos y las pruebas. Y le preguntó si quería hacer la denuncia por violencia de género. Yañez desistió y hasta rechazó ver las imágenes que ella misma le había mandado a Cantero en 2021.

A las 4:22 PM de ese mismo día, Yañez intentó calmar a su ex pareja: “Ya hablé con Juan Pablo, quedate tranquilo voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer”.

Fernández insistía con sus disculpas: “Lamento todo, Creéme”

La tensión había comenzado un día antes. El 27 de junio, el abogado Fioribello ingresó a los tribunales de Comodoro Py cerca de las 10 de la mañana. Ya había sido contactado de manera reservada. En el despacho del juez Ercolini se enteró que había un legajo reservado y mensajes que hablaban de violencia. Apenas salió del lugar, se comunicó con Yañez y facilitó su teléfono para coordinar la audiencia.

Al día siguiente, Yañez se conectó al Zoom desde su departamento en Madrid.

La secuencia del 28 de junio avanza. A las 5:46 PM, Yañez intenta comunicarse con Fernández, pero no la atiende. “Necesito hablar con vos. Urgente”, escribe dos minutos después. Y vuelve a llamar.

Fernández contesta recién a las 7:20 PM: “Creeme que lamento enormemente todo”. Yañez le avisa que en 15 minutos comenzaba la audiencia por Zoom.

En ese momento, el ex presidente intenta guionar su relato: “No hubiera nunca haber tenido que pasar por esto. Me viene internet por momentos. Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia”.

Efectivamente, Yañez desistió ese día de hacer la denuncia y el juez Ercolini terminó archivando el legajo reservado el 1 de julio. A partir de ese momento, hubo varios días de calma, según cuentan los testigos que tenían contacto con ambos.

La sábana de mensajes se interrumpe el 29 de junio, en horas de la madrugada, con un extenso mensaje de Alberto Fernández: “Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco. Siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar. No tenés que tener dudas de eso. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy. Más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear. Solo para poder seguir. Te mando un beso”.

La calma se rompió el sábado 3 de agosto, cuando Alberto Fernández se enteró de que el diario Clarín iba a dar a conocer la existencia de los mensajes explosivos que le había mandado Yañez a Cantero.

El ex presidente mandó mensajes a su entorno. Algunos se asustaron y salieron corriendo. Pablo Galindez, su medio hermano, fue el primero en llegar al departamento de Puerto Madero. Luego se sumaron Julio Vitobello y Alberto Iribarne, dos amigos de toda la vida. Entre todos lograron calmarlo.

Tras la revelación periodística, Fernández y Yañez volvieron comunicarse varias veces. La ex primera dama explotó luego de esos intercambios. El martes 6 de agosto, sin avisarle a nadie, llamó al juez Ercolini y dio a entender que el ex presidente la había amenazado para que no haga la denuncia. Ya era tarde. Apenas dos horas después, Ercolini impulsó las primeras medidas de prueba y le prohibió la salida del país al ex presidente. Era el comienzo de la causa judicial que conmociona al país.

Federico Saavedra y Sofía Pacchi integran la lista de testigos.

Los primeros testigos

Para este jueves se esperan las dos primeras declaraciones testimoniales en la causa.

A las 10:30 está citada la periodista Alicia Barrios, quien tenía un vínculo con Yañez. “Fabiola explotó. Gracias a Dios. Pudo emerger de una relación tóxica. Su estado emocional, frágil, es la convalecencia de la enfermedad del alma, esa que no se ve a simple vista”, relató en una nota publicada en Infobae.

Y a las 12:30 deberá presentarse María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto Fernández. Su testimonio es clave. En su teléfono, secuestrado el 7 de marzo en el marco de la causa de corrupción de los seguros, se encontraron las fotos de Fabiola Yañez golpeada.

La ex primera dama confirmó ante la justicia que ella le contó a la secretaria la violencia que sufría. Y le mandó las fotos de un ojo en compota y un moretón en el brazo, además de unos chats con Alberto Fernández. Ahora Cantero deberá ratificar si mantuvo esas conversaciones con Yañez.

Ayer, el fiscal Ramiro González decidió programar la declaración testimonial del ex jefe de la Unidad Médico Presidencial, Federico Saavedra, para el 5 de septiembre. En cambio, todavía no le puso fecha al testimonio de Sofía Pacchi, la ex amiga de Fabiola Yañez, porque acaba de ser madre y está en pleno reposo.