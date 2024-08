Blooming al límite: jugadores dan ultimátum por salarios adeudados a pocas horas de crucial partido ante Nacional Potosí

Fuente: eldeber.com.bo

Las alarmas no se apagan en Blooming. Una fuente cercana al plantel, confirmó a El Deber Sports que los jugadores han decidido dar un ultimátum a la dirigencia del club para que se les cancele una cuota de los cuatro meses de salarios adeudados. Este conflicto se produce a pocas horas del crucial partido frente a Nacional Potosí, programado para la noche del lunes a las 20:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura.

Los problemas comenzaron el pasado viernes, cuando los jugadores decidieron no entrenarse como medida de protesta. Sin embargo, tras una promesa de pago por parte de la dirigencia, el plantel se entrenó el sábado y domingo, pero el dinero prometido no llegó. Ante esta situación, los futbolistas decidieron no concentrarse el domingo para el partido frente a Nacional Potosí, y dieron un plazo hasta el martes al mediodía para que se les cancele lo adeudado. De lo contrario, ingresarán en paro y no se entrenarán en una semana crucial, donde deberán afrontar dos partidos más.

Después del encuentro de este lunes frente al cuadro potosino, la academia deberá visitar a Aurora el jueves 08 de agosto, y el domingo 11 enfrentará nada menos que a Oriente Petrolero en una nueva edición del clásico cruceño. Estos partidos serán determinantes para las aspiraciones de Blooming en el torneo Clausura.

La presión recae ahora sobre la directiva, encabezada por Sebastián Peña, quien debe encontrar una solución urgente para devolver la paz y tranquilidad al plantel y su director técnico Carlos Julio Bustos. La academia necesita que sus jugadores estén en óptimas condiciones para afrontar los partidos que se avecinan, donde es crucial obtener resultados positivos para no alejarse de los primeros lugares del Clausura y en la tabla acumulada.