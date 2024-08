Blooming en paro: jugadores reclaman 4 meses de salarios adeudados

Los jugadores de la academia tomaron la medida el viernes por la tarde, al no llegar a un acuerdo con la dirigencia. Si no se les cancela una cuota hasta el final del sábado, no concentrarán para el partido ante Nacional Potosí.

Fuente: eldeber.com.bo Se encendieron las alarmas en Blooming. Una fuente cercana al primer plantel confirmó a El Deber Sports que los jugadores han decidido entrar en paro en reclamo de salarios adeudados. Esta drástica medida fue tomada el viernes, tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia del club. Como resultado, los futbolistas no se entrenaron el viernes y tampoco lo han hecho el sábado, lo que genera preocupación en el entorno del equipo celeste.



La situación es crítica, ya que han transcurrido cuatro meses desde la última vez que los jugadores recibieron su salario. La molestia es evidente y ha inducido al ultimátum enviado a la dirigencia. El plazo corre hasta el sábado por la tarde para que se cumpla con el pago de al menos una cuota de lo adeudado. Si esto no sucede, los jugadores no se concentrarán para el partido programado ante Nacional Potosí, que se disputará el lunes en el estadio Tahuichi a las 20:00, por la novena fecha del torneo Clausura. La presión ahora recae sobre la directiva, encabezada por Sebastián Peña, quien debe encontrar una solución urgente para reactivar los entrenamientos del equipo. La academia necesita que sus jugadores estén en óptimas condiciones para enfrentar el duelo del lunes, donde es crucial obtener una victoria para no alejarse de los primeros lugares del Clausura y en la acumulada. Este paro no solo refleja la crisis económica que atraviesa Blooming, sino que también pone de manifiesto la necesidad de una gestión más efectiva por la dirigencia. A medida que se acerca el partido contra Nacional Potosí, la incertidumbre crece en torno a la resolución de este conflicto. ​