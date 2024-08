Bukele: «Tenemos mejor sistema de justicia penal del mundo»

Fuente: https://www.dw.com

El presidente Nayib Bukele aseguró este miércoles (21.08.2021) que el sistema de justicia penal de El Salvador es «el mejor del mundo», en referencia a un proyecto de rehabilitación para «criminales no violentos».

«Solo esperen a ver a estos tipos (presos) reconstruyendo nuestro país y al mismo tiempo reduciendo sus sentencias. Realmente tenemos el mejor sistema de justicia penal del mundo», escribió Bukele en inglés en su cuenta de X (antes Twitter).

El mandatario salvadoreño apuntó el 20 de agosto, también en la red social, que «los pandilleros pasarán toda su vida en prisión, pero los criminales no violentos pueden recibir entrenamiento y saldar su deuda con la sociedad». Indicó, como complemento de un video en el que se ve a prisioneros realizando diversas tareas, que «ya hemos empezado con los primeros 48.000».

