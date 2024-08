China pisa el acelerador y toma la delantera en mercado automotor de América Latina

Con algo de recelo, Claudio Pérez adquirió su primer auto familiar de origen chino. Dos años después este camionero chileno no se arrepiente de la compra y afirma que su próximo vehículo será también uno fabricado en ese país asiático.

Fuente: rfi.fr

Santiago (AFP) – «Se estigmatiza la marca china, pero la camioneta me ha salido impecable, no he tenido ningún problema», dice Pérez, de 47 años, que cambió los autos coreanos por un modelo chino de la marca Jetour.

No estaba convencido en un inicio por la mala fama de los primeros modelos chinos, pero necesitaba comprar un automóvil urgente. Le recomendaron la marca y no se «arrepiente» de haberlo comprado.

Los fabricantes chinos de vehículos pusieron el pie en el acelerador y con alternativas que combinan precio y calidad lograron conquistar el mercado de América Latina, rebasando a Estados Unidos y Brasil.

En los últimos cinco años, China cuadruplicó las ventas a la región. Si en 2019 vendía autos por 2.182 millones de dólares, en 2023 alcanzó los 8.564 millones, un 20% del total medido en dinero, para convertirse en el principal proveedor de América Latina, según el Centro de Comercio Internacional (ITC, en inglés).