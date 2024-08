Colombia quiere dejar de exportar mercenarios

«El pasado militar no tiene por qué condicionar el futuro de un ex soldado, incluso si desea trabajar para otro país», contó a RFI un asesor de contratistas militares extranjeros en un contexto en el que el congreso colombiano busca prohibir que sus ex soldados participen en conflictos fuera de su territorio. ¿Un trabajo como cualquier otro?

Ejército colombiano en una misión. Foto de ilustración. © Forces armées colombiennes / via AFP

Para el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, el reclutamiento de mercenarios podría ser un problema “casi que diplomático”, según sus palabras, porque sus ciudadanos son llevados a guerras que no tienen nada que ver con Colombia, especialmente ex militares. Cada año se retiran del servicio más de 10 000 militares con experiencia en combatir narcotraficantes y grupos armados ilegales. “Necesitamos herramientas para enfrentar a organizaciones que instrumentalizan a personas que están bien formadas, bien entrenadas en temas militares y de seguridad, los reclutan, y los llevan a guerras que no tienen nada que ver con esas personas ni con nosotros”, expresó Murillo, quien además radicó este miércoles un proyecto de ley para evitar el reclutamiento de mercenarios.



Para el diplomático no se trata de nada nuevo: el gobierno colombiano tendría que integrar a su jurisprudencia la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de Diciembre de 1989. Sargento Héctor G. Bernal es militar médico de combate retirado y actual asesor de contratistas militares extranjeros. Para él, lo que intenta hacer el congreso colombiano sería erróneo porque todo “es libre de determinar qué quiere hacer con su vida”. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Al igual muchos colombianos no solamente están en Ucrania, sino que están, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, en Egipto, Irán, Afganistán, incluso como contratistas particulares contratados por compañías extranjeras” por lo que se estaría “prohibiendo el derecho al trabajo, […] mejores oportunidades a los veteranos de guerra”.

Derechos laborales

La presidencia de Colombia asegura que su propuesta tiene el objetivo de “enfrentar las organizaciones que instrumentalizan a los militares colombianos retirados, a veces con engaños” y evitar delitos de “lesa humanidad como genocidio o crímenes de guerra”. No obstante para el médico de combate retirado, se debería reformar las leyes para asegurarles mejores condiciones de vida a los veteranos, “que los veteranos tengan una carrera profesional”, puso como ejemplo.

“Nosotros somos personas que nos retiramos muy jóvenes de la fuerza pública. En mi caso yo me retiré a los 38 años, la mayoría se jubilan entre los 35 y 40 años. En una etapa muy productiva, pero no tienen oportunidades laborales de educación, entonces yo pienso que eso es lo que tiene que generar el Gobierno colombiano, pues para evitar de que estos veteranos emigren a otros países”, donde pueden encontrar mejores condiciones de vida, según su experiencia.

“Aquí, en Colombia”, prosigue su explicación, “un soldado con 20 años de servicio se gana alrededor de 500 dólares mensuales, es el sueldo de pensión o de jubilación. Entonces a este mismo soldado colombiano en Emiratos Árabes Unidos le están ofreciendo de 3000 a 6000 dólares; en Ucrania de 2000 hace a 5000 dólares”.

“Pienso que la principal motivación es económica, buscar un mejor futuro para sus familias, porque con el sueldo que le paga el estado colombiano, pues es muy difícil sobrevivir”.

De aprobarse este proyecto, Colombia crearía delitos específicos para actos cometidos por mercenarios, así como medidas públicas, de las cuales no ha dado más detalles.

Los ex soldados no descartarían trabajar en el extranjero por esta ley, dijo Héctor G. Bernal, que considera que es un fenómeno como la migración hacia Estados Unidos. “Es un tema muy difícil de regularlo y yo pienso que el camino no es que se cree una ley para para prohibir el derecho al trabajo, porque uno tiene la libertad de expresión y la libertad hacer lo que uno quiera hacer con su vida”, concluyó.