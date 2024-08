Combustibles: denuncian que policías y una funcionaria de la ANH fueron expulsados de Guanay por realizar controles

Una funcionaria de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que mantuvo su nombre en reserva, publicó un video en el que relata la forma violenta en la que supuestamente fueron expulsados ella junto con dos policías del municipio de Guanay, en la provincia Larecaja de La Paz, mientras realizaban controles y desvíos irregulares de combustibles.

En su relato, la funcionaria afirma que intentaron decomisar una cisterna cuando esta intentaba pasar el combustible a otro tanque y no dejar en el surtidor de la zona. “Me están siguiendo las camionetas, nos están sacando las camionetas, porque no quieren que hagamos el control. Yo les he explicado el por qué se estaba decomisando la cisterna que estaba trasvasijando a otro tanque, ese ha sido el problema”, afirmó.

En el video también se observa a los dos policías, uno que conduce y otro está de copiloto; mientras la funcionaria explica que un grupo de personas, que dicen ser pobladores del lugar, los amenazaron y expulsaron de la zona. Además, los amedrentaron haciendo reventar petardos para asustarlos.

“Hay personas acá interesadas que están siguiéndonos para salir del pueblo, siguen haciendo sonar petardos ellos dicen ser del pueblo, pero tal vez no son del pueblo, o tienen su respaldo”, manifestó en la grabación.

El hecho sucedió la noche de este jueves, cuando una turba de personas rodeó el vehículo en el que se encontraban los funcionarios de la ANH, a quienes pidieron salir del automóvil. Según reporta la red Unitel, fueron sacados de Guanay en una patrulla.

La funcionaria grabó el video dentro de ese vehículo policial. La ANH impulsa controles en los surtidores del país con el afán de evitar el desvío de combustible. En esos operativos han detectado motorizados que cargan combustible de forma irregular, en grandes cantidades.

Guanay es un municipio minero eminentemente y es el paso obligado para llegar a otros centros mineros de la zona como Tipuani, Chima o Mapiri. “La venta de gasolina y diésel es indiscriminada en el lugar porque no existe el control, hay dos surtidores por la región, uno a las afueras de Guanay y otro en una comunidad cercana denominada Challana”, afirma un reporte el diario El Alteño.

Al margen de las dos estaciones, las cooperativas mineras tienen tanques de almacenamiento en las afueras de Guanay, es donde llega el diésel que compran en La Paz. Desde ahí se transporta hacia los centros mineros en camionetas adaptadas como pequeñas cisternas.