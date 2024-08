Donald Trump todavía no confirmó si debatirá con Kamala Harris

El republicano desestimó las presiones para enfrentarse a la vicepresidenta y candidata del partido Demócrata.

El ex presidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Fuente: Infobae

El republicano Donald Trump desestimó las presiones para debatir con la vicepresidenta Kamala Harris, argumentando que lidera las encuestas y que los votantes ya saben cuál es su postura y la de su rival demócrata sobre los temas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Bueno, yo quiero”, dijo Trump el viernes en el programa Mornings with Maria de la cadena Fox Business. “Ahora mismo digo: ‘¿Por qué debería hacer un debate? Estoy liderando las encuestas y todo el mundo la conoce, todo el mundo me conoce”.

Harris, que está a punto de convertirse en la candidata presidencial demócrata en los próximos días, ha estado presionando a Trump para que lleve a cabo un debate que programó contra el presidente Joe Biden para el 10 de septiembre presentado por ABC News. En el primer debate de Trump con Biden, el presidente tuvo un pésimo desempeño que finalmente lo llevó a poner fin a su candidatura a la reelección y a apoyar a Harris.

Trump durante un acto de campaña (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS) Trump durante un acto de campaña (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS)

La campaña de Trump ha tenido que cambiar de estrategia ahora que se enfrenta a un nuevo adversario a solo tres meses de las elecciones. Harris ha dinamizado a los demócratas, incluidos bloques clave como los votantes negros y los jóvenes, lo que ha reducido la ventaja del republicano en las encuestas y la llevó a superarlo en la recaudación de fondos.

El ex presidente y su campaña han declinado comprometerse a realizar un debate, diciendo inicialmente que esos planes no podían formalizarse hasta que los demócratas designaran oficialmente a su sustituto de Biden. El lunes, Trump dijo que “probablemente acabaría debatiendo” con Harris aunque insistió en que había “argumentos para no hacerlo”.