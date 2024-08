El campeón olímpico Thomas Ceccon duerme en un parque tras sus quejas a las condiciones de la Villa Olímpica

Fuente: https://alertamundialnoticias.com

Algo que ha dejado una imagen bastante sorprendente: la del nadador italiano, Thomas Ceccon durmiendo en un parque de la Villa, tal y como ha informado La Gazzetta dello Sport.

El palista Arabia Husein Alireza, también participante de los Juegos Olímpicos, publicó en sus historias de Instagram un vídeo en el que podía apreciar al actual campeón olímpico en los 100 metros espalda durmiendo en un parque.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Todo ello después de haberse quejado de lo incómodas que eran las camas de la Villa Olímpica, así como por el terrible calor que había en las habitaciones por la falta de aire acondicionado.

En la imagen se puede ver al italiano completamente dormido de lado sobre una toalla, colocada sobre el césped y con las zapatillas quitadas. Se desconoce si Ceccon estaba descanso un rato por la tarde o durmió allí toda la noche.

«En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto… no es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben. Insisto en que esto no pretende ser una justificación, todos vivimos las mismas situaciones y estamos en las mismas condiciones. Hay algo que probablemente muchos no sepan y es justo contarlo», se quejó Thomas Checcon sobre las incomodidades que tenían que sufrir los deportistas en la Villa Olímpica.