El INE tiene cinco días para revelar cuántos habitantes hay en el país y sus regiones

Diego Seas.

Fuente: El Deber

“La gran interrogante es que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no realizó la encuesta de cobertura de calidad del censo y nadie nos certifica la calidad del censo. No sabemos cuál es el margen de error, no sabemos cómo el INE trasladó de gente de un lugar a otros municipios y eso nos deja con un sabor a dudas”, dijo Cuéllar, en entrevista con EL DEBER.