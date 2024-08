El momento en que un misil ruso impactó en una represa cerca de Kiev

El ataque perpetrado por las tropas de Putin tuvo como objetivo las infraestructuras civiles y energéticas

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/08/qrFjEXSI-34142307.mp4 Un misil impacta en un embalse cerca de Kiev

(con información de EFE)

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Rusia ha lanzado este lunes contra Ucrania un ataque masivo combinado que todavía está en marcha y en el que ha utilizado alrededor de un centenar de misiles y otros tantos drones kamikaze iraníes Shahed, según declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un vídeo dirigido a la nación publicado en sus redes sociales.

”Ha sido uno de los mayores ataques, un ataque combinado. Más de cien misiles de distintos tipos y cerca de cien drones Shahed”, dijo Zelenski, que agregó que el ataque, que según la Fuerza Aérea ucraniana prosigue en estos momentos con varios grupos de drones kamikaze Shahed que se dirigen hacia diversas regiones de Ucrania, iba dirigido contra infraestructuras civiles.

El jefe del Estado ucraniano recordó que varias personas han muerto en el ataque, e hizo referencia a la gran cantidad de regiones ucranianas afectadas. Según las autoridades regionales ucranianas, cuatro civiles han muerto en otros cuatro óblasts del país durante el ataque, que ha afectado a 15 de las 24 regiones administrativas ucranianas.

”Hay muchos daños en el sistema energético”, dijo Zelenski, que añadió que los trabajos para restablecer el suministro en las zonas en que se han producido apagones están en marcha.

Una mujer camina junto a un edificio residencial dañado durante un ataque con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en las afueras de Dnipro, Ucrania, el 26 de agosto de 2024. REUTERS/Mykola Synelnykov

En su mensaje de vídeo Zelenski llamó al presidente ruso, Vladímir Putin, “criatura enferma” y afirmó que el líder del Kremlin “sólo puede hacer lo que el mundo le permite hacer”. “La debilidad, la falta de determinación en la respuesta, alimentan el terror”, dijo el presidente ucraniano sobre la reacción que espera de sus aliados occidentales.

En la línea de lo expresado poco antes por su ministro de Exteriores, Dmitró Kuleba, Zelenski pidió a sus socios que levanten todas las restricciones que aún le imponen a Ucrania en el uso del armamento de largo alcance que le envían dentro de la Federación Rusa.

”No puede haber restricciones a (las acciones de) largo alcance de Ucrania cuando los terroristas no tienen esas restricciones. Los defensores de la vida no pueden tener restricciones en armamento cuando Rusia usa sus propias armas de todo tipo, (drones kamikaze iraníes) Shahed y misiles balísticos de Corea del Norte”, dijo Zelenski.

Irán y Corea del Norte suministran a Rusia drones Shahed y misiles balísticos respectivamente que las fuerzas del Kremlin utilizan constantemente para atacar territorio ucraniano.

Hombres cargan el cuerpo de un residente local asesinado por un ataque con misiles rusos en el pueblo de Novohupalivka, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Zaporizhia, Ucrania, el 26 de agosto de 2024. REUTERS/Stringer

”Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros socios tienen la capacidad de ayudarnos a parar el terror. Necesitamos soluciones”, remachó Zelenski.

Además de pedir que se le permita a Kiev atacar todos los objetivos militares dentro de Rusia con armas occidentales, el ministro de Exteriores ucraniano había reclamado previamente que los socios occidentales de Ucrania empiecen a derribar desde territorio de la OTAN contiguo al país agredido los drones y misiles rusos que se acerquen a su espacio aéreo.

La confirmación rusa

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este lunes el ataque contra objetivos de la “infraestructura energética” de Ucrania.

”Esta mañana, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque masivo desde el aire y el mar con armamento de alta precisión y largo alcance, y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones críticas de infraestructura energética que garantizan el funcionamiento del complejo militar-industrial de Ucrania”, señala el parte castrense.

Una vista muestra el interior de un edificio residencial dañado por un ataque con misiles rusos en el pueblo de Novohupalivka, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Zaporizhia, Ucrania, el 26 de agosto de 2024. REUTERS/Stringer

De acuerdo con los militares rusos, “todos los objetivos” que se marcó Moscú fueron alcanzados.

Kiev confirmó horas antes un ataque masivo ruso con drones y misiles durante las primeras horas de la mañana que ha afectado a 15 de las 24 regiones ucranianas.

Según el primer ministro de Ucrania, Denís Shmigal, en el ataque hubo muertos y heridos. Las autoridades de las regiones de Volín (noroeste), Dnipropetrovsk (centro), Zaporiyia (sureste) y Zhitómir (centro-oeste) informaron a su vez de la muerte de un total de cuatro personas.

El ministro de Energía, Herman Galushchenko, ha calificado de “difícil” al situación del sistema eléctrico después del ataque, y las empresas del sector han anunciado cortes de emergencia debido a los daños sufridos por el sistema.