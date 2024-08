El nerviosismo de Maduro y un hipotético boom petrolero

El diario Die Welt analiza la figura de María Corina Machado en una nota titulada «Por qué Maduro persigue a esta mujer», que habla del papel de la principal opositora de Maduro en el actual panorama político de Venezuela:

«Maduro reacciona cada vez con más nerviosismo ante las manifestaciones y protestas digitales, amenazando a los manifestantes con ingresarlos en campos de reeducación y obligarlos a construir carreteras. ‘Reacciona como un animal herido’, dice Machado.

Sin Machado, la oposición estaría prácticamente decapitada, sin liderazgo. Si Maduro quiere permanecer en el poder, a pesar de su evidente fraude electoral, tiene que quitarse del camino a Machado y a Edmundo González Urrutia, física, política o legalmente. Desde hace días, Maduro está arrestando a los colaboradores más cercanos del círculo de la opositora. Machado siente la enorme presión del servicio secreto y vive escondida: ‘Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque si estuviéramos aislados seríamos mucho más débiles. Pero eso no sucederá’, dijo Machado. Lo que ocurra en Venezuela depende en gran medida del destino de Machado.

Tarek Saab, el leal fiscal general de Nicolás Maduro, ha abierto investigaciones contra ella y González. Para el servicio secreto interno de Maduro, esto significa, esencialmente, luz verde para acciones de todo tipo».

Boom petrolero… si no estuviera Maduro

«Cómo el dictador Maduro paraliza la economía» es el título con el que el diario Handelsblatt analiza el escenario postelectoral de Venezuela y las consecuencias de la actual situación en la economía del país:

«Los disturbios y la agitación política son veneno para la economía. Pero el país podría convertirse rápidamente en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo si hubiera un Estado de derecho estable, como subraya Alejandro Arreaza, del banco de inversión británico Barclays. El analista estima que, bajo un nuevo Gobierno, Venezuela podría alcanzar un crecimiento de dos dígitos en los próximos dos años. (…)

El pequeño país vecino de Guyana, rico en petróleo, muestra cómo una economía puede crecer de forma dinámica, gracias a la inversión extranjera, si tiene un Gobierno hábil. Una historia de éxito que Venezuela podría repetir. Sin embargo, tras diez años de mala gestión estatal y corrupción bajo el mandato de Maduro, hay un enorme retraso en las inversiones. Según Arreaza, el dinero internacional y el fin de las sanciones podrían desencadenar un verdadero boom petrolero a corto plazo».

Los apoyos internacionales de Maduro

El rotativo Frankfurter Allgemeine Zeitung hace un recorrido por las reacciones internacionales a la «victoria» electoral de Maduro, a quien califica de «mentiroso»:

«¿Qué hace un mentiroso cuando se ve descubierto? O admite el engaño o sigue mintiendo. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, y su régimen, han optado por lo segundo. Desde las elecciones de julio, el Consejo Nacional Electoral, leal al gobierno, se ha aferrado a un resultado electoral obviamente inventado, sin aportar ninguna prueba de su exactitud.(….).

Como era de esperar, Maduro ha recibido el apoyo de Rusia, China y varios otros países a nivel internacional. Rusia es un socio estratégico del régimen de Maduro y está interesada en los recursos y los lucrativos contratos de defensa de Venezuela. Junto con Cuba y Nicaragua, Venezuela es uno de los países vecinos de Estados Unidos directamente influenciados por Moscú. China tiene menos intereses estratégicos, pero teme sobre todo por los préstamos exorbitantes que ha concedido al régimen de Maduro. (…)

No está clara la superioridad de los partidarios de la línea dura dentro del régimen. Lo mismo ocurre con el Ejército. La cúpula militar es leal a Maduro, pero no necesariamente puede decirse lo mismo de las tropas. Es un secreto a voces que la oposición solo logró obtener un número tan elevado de actas electorales con la ayuda de miembros del Ejército. El Ejército era responsable de la seguridad y la vigilancia de los colegios electorales y tenía órdenes de impedir que los representantes de la oposición las examinaran. En los últimos días, Maduro ha amenazado a los miembros desleales del Ejército con duros castigos. Mientras tanto, la oposición hace un llamamiento al Ejército para que acate la Constitución y no vuelva sus armas contra su propio pueblo».