El parte médico del futbolista Juan Izquierdo tras perder el conocimiento en el partido entre Nacional y San Pablo: «Está sedado y estable»

El defensor sufrió una arritmia cardíaca y el presidente de la entidad uruguaya informó que permanecerá varios días en el Hospital Albert Einstein de Brasil

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/08/cw7u14zp-34516614.mp4 El uruguayo Juan Izquierdo se descompensó en San Pablo-Nacional y debió ser retirado en ambulancia





Fuente: infobae.com

El partido que afrontaron San Pablo y Nacional en el Estadio Morumbí quedó en un segundo plano tras lo sucedido con el futbolista uruguayo Juan Izquierdo. Cuando restaban siete minutos para el final, el defensor se desplomó en el centro de la cancha y fue trasladado inmediatamente en ambulancia al Hospital Albert Einstein.

El club emitió un comunicado donde informó que el deportista de 27 años “sufrió una arritmia cardíaca” y detalló que actualmente “se encuentra estable y permanece en observación” en la Unidad de Terapia Intensiva del centro médico brasileño.

Pero luego el presidente del Bolso, Alejandro Balbi, habló con la radio uruguay Sport 890 donde brindó detalles sobre el estado de salud: “Juan ahora está sedado y tiene que esperar que la sedación surta su efecto, se retire, y ahí empezar las evaluaciones de todo tipo, las neurológicas, las cardíacas, las toráxicas. Juan perdió el conocimiento, ahora está sedado. Por lo que nos dicen los médicos, seguramente va a llevar unos días, no sabemos cuántos. No sólo ver las eventuales secuelas que Juan pudo haber tenido desde el punto de vista físico sino también los motivos, las causas del episodio cardíaco. Fue una arritmia, una alteración al funcionamiento cardíaco. Creo que tenemos unos cuantos días más acá”.

El mandatario señaló que varios de los referentes del plantel permanecerán en Brasil para estar al lado del futbolista, al mismo tiempo que contó que su esposa no podrá viajar porque fue madre en las últimas horas: “Hablamos con su señora, que fue mamá hace pocos días, el sábado, con lo cual no puede viajar por su bebé. Van a venir los padres de Juan mañana, su representante… Se imaginarán que fueron horas difíciles para todos”. Y agregó sobre los jugadores: “Tuvimos una conversación telefónica con el plantel. La mayoría se van a quedar a acompañarlo, pero es algo bastante engorroso que una delegación de 50 personas se quedara cuando todos sabemos que quieren aportar, pero acá en el hospital no dejan entrar acompañantes”.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/08/KrcdWvCl-34516614.mp4 Declaraciones de Alejandro Balbi, presidente de Nacional, sobre Juan izquierdo

Tras desplomarse en el campo de juego, el futbolista recuperó la conciencia pero luego volvió a sufrir los efectos del episodio médico: “Él recuperó la conciencia en ambulancia, pero cuando llegó al hospital hubo unos minutos que perdió la conciencia y ahí fue inmediatamente sedado y estabilizado. Tiene una arritmia cardíaca, está descartado primeramente el infarto. Obviamente es un episodio cardíaco, porque lo es, pero es de menor escala que un infarto. Es delicado y está sujeto a evolución”.

Entre la rueda de prensa en la puerta del hospital y la entrevista con radios uruguayas, Balbi confirmó que habrá que esperar varios días para conocer cómo evoluciona Izquierdo: “Ojalá la evolución sea favorable. Los médicos nos dicen que al ser un deportista joven y sano, tiene más posibilidades que todo vuelva a la normalidad. Pero acá hay que esperar y evaluar como pasa con cualquier persona que tiene este tipo de episodios de salud”.

En ese contexto, afirmó que recibieron el último electrocardiograma que le habían practicado al defensor en Uruguay y “nunca había arrojado ningún episodio cardíaco ni de ningún aspecto”. Al mismo tiempo que pidió respeto para informar sobre el caso: “Les pido que seamos responsables, porque ahora en la sala de espera estaba leyendo un comunicado del hermano de Juan desmintiendo que el hermano había fallecido. No sé a quién se le puede ocurrir arrojar tanta noticia falsa y esa desesperación que tienen algunos por dar información. Hay una familia atrás, un país. Esto es un tema humano mucho más que deportivo. Seamos responsables a la hora de comunicar”.

El directivo volvió a reiterar que el futbolista se encuentra en terapia intensiva “estable” y “bajo los efectos de la sedación”. Recién le harán los exámenes pertinentes una vez que “los medicamentos surtan efecto”.

“El estado es estable, está en CTI (terapia intensiva). Hay que esperar aproximadamente 12 horas para ver la evolución y empezar los exámenes para saber si quedó algún tipo de secuela en el atleta. Y eventualmente encontrar las causas del episodio que vieron que ocurrió en el campo de juego”, remarcó.

Izquierdo se desplomó en el campo de juego y fue trasladado al hospital (Foto: Reuters/Carla Carniel)

A pesar de este hecho, el partido de los octavos de final de Copa Libertadores continuó y se cerró con el triunfo 2-0 del elenco brasileño (había empatado 0-0 la ida en Uruguay) que le dio el boleto a cuartos donde chocará con Botafogo.