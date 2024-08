Elecciones en Estados Unidos: Robert F. Kennedy Jr suspendió su campaña y anunció su apoyo a Donald Trump

El político destacó la necesidad de unir fuerzas en torno a un solo candidato republicano en un momento crucial de la contienda electoral.

Robert F. Kennedy Jr ha decidido suspender su campaña presidencial y brindar su respaldo al republicano y ex mandatario Donald Trump. Así lo confirmó el político, quien competía como candidato independiente y que contaba con menos del 5% de apoyo en las encuestas. La retirada de su candidatura y su consecuente apoyo a Trump podrían influir en el resultado final de unas elecciones que se anticipan muy reñidas.

El político anunció sus planes en un discurso en Phoenix, Arizona. “En mi corazón ya no creo tener un camino realista hacia la victoria electoral frente a esta censura implacable y sistemática y al control de los medios de comunicación. Por lo tanto, no puedo, en buena conciencia, pedirle a mi personal y voluntarios que sigan trabajando largas horas, o pedirle a mis donantes que sigan donando cuando no puedo decirles honestamente que tengo un camino real hacia la Casa Blanca”, dijo.

Luego afirmó: “No estoy terminando mi campaña, simplemente la estoy suspendiendo y no la estoy poniendo fin. Mi nombre permanecerá en la papeleta electoral en la mayoría de los estados”, mensaje poco claro.

Según ha informado el diario estadounidense The New York Times, en su discurso, Kennedy acusó al Partido Demócrata no sólo de “abandonar la democracia”, pero además de participar en una “guerra legal continua” contra él y Trump.

Durante el anuncio, Kennedy Jr destacó la importancia de consolidar esfuerzos en torno a un solo candidato para asegurar la victoria en las presidenciales. Esta decisión llega en un momento clave de la campaña electoral, donde cada movimiento puede ser determinante.

La integración del respaldo de los votantes de Kennedy Jr en la campaña de Trump podría inclinar la balanza en favor del partido republicano, quien se enfrentará a la candidata demócrata oficial y vicepresidenta Kamala Harris el próximo 5 de noviembre.

El ex mandatario agradeció a Kennedy Jr por su apoyo. “Fue muy amable”, reconoció Trump, e insistió en que “es un gran tipo, respetado por todos”, según CNN. Le agradeció además por su “muy buen apoyo”.

La historia política de Kennedy está marcada por una tradición familiar significativa. Su padre, Robert F. Kennedy, fue un prominente senador y fiscal general, mientras que su tío, John F. Kennedy, fue recordado como el 35º presidente de Estados Unidos, ambos víctimas de asesinatos que conmocionaron al país en los años 60.

Robert F. Kennedy Jr, de 70 años, ha intentado continuar con el legado familiar, incursionando en la política desde una postura independiente. Sin embargo, la falta de apoyo le ha llevado a reconsiderar su posición en la contienda electoral.

Anunció en abril de 2023 su candidatura a las primarias demócratas de cara a competir en las presidenciales, en un desafío al presidente Joe Biden, que por entonces se proponía buscar la reelección, pero más tarde renunció en favor de la vicepresidenta Kamala Harris.

Según The New York Times, en su campaña combinaba una retórica económica populista, tendencias aislacionistas en política exterior y escepticismo respecto del gobierno. Encontró una base de apoyo entre los votantes demócratas y republicanos descontentos.

El contexto actual de las elecciones se caracteriza por una polarización significativa, y cada cambio en la dinámica de los candidatos influye notablemente en los posibles resultados el día de la votación. Kamala Harris, por su parte, continúa su campaña representando a los demócratas, enfrentando desafíos y aprovechando la situación generada por la retirada de Kennedy Jr.

