Esta app convierte tu selfie en una Barbie (o en un Ken)… y de regalo te hace renunciar a tus derechos de imagen y a tu privacidad

La popularidad de la muñeca Barbie, con la que tantos millones de niñas han jugado en las últimas décadas, lleva un año en auge gracias al éxito de su oscarizada película, tanto por los méritos propios de ésta como por todo lo que rodeó el concepto/campaña de ‘Barbienheimer’. Un éxito del que se ha beneficiado, incluso, aplicaciones no oficiales y sin ninguna relación con Mattel, la compañía creadora del personaje.

Y es que la «barbiemanía» de las redes sociales también tuvo el efecto de convertir en viral una curiosa app —móvil y de escritorio— basada en IA denominada ‘BaiRBIE.me’, que promete usar nuestros selfies para poner nuestro rostro en imágenes de muñecos ‘Bairbie’ y Ken.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

No, no hemos escrito mal ‘Barbie’: recuerda que es una app no oficial, y no tienen permiso para utilizar el nombre registrado de la muñeca.



Portada de la app web. Portada de la app web.

El resultado es curioso y divertido, lo que ha logrado que la app cause furor entre los usuarios, que no han dudado en compartir sus fotos «barbificadas» en redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok.

Así se hace

El proceso para obtener la versión «BaiRBIE» o «Ken» de uno mismo es sencillo. Basta con acceder a la web de ‘BaiRBIE.me’ y subir una foto de rostro mirando al frente, preferiblemente sin gafas ni accesorios en la cara. Luego, el usuario elige si quiere ser Barbie o Ken y personaliza aspectos como el color de pelo, la raza y la piel. Tras estos pasos, la IA del sitio web procesa la imagen y genera la versión transformada del usuario en cuestión.

El proceso si optas por usar la app es, como puedes ver, idéntico:

Los problemas de privacidad tras la diversión

Pero dejando de lado los memes y las risas, existen serias preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios y la seguridad de sus datos. Como bien señalaba Alba del Campo, jurista experta en protección de datos, en un hilo en Twitter, cada vez que usamos esta herramienta (en cualquiera de sus versiones), estamos aceptando sus términos y condiciones. ¿Y eso qué significa?

«Adiós a tus derechos de imagen». Del Campo explica que los términos indican claramente que ‘regalas’ tus derechos de imagen. «¿Para hacer qué? Pues bueno. De todo». Así reza el texto:

«[BaiRBIE.me] puede utilizar las imágenes generadas para cualquier fin legal, incluido el uso comercial. Esto significa que puede vender sus derechos sobre las imágenes generadas que cree, incorporarlas a obras como libros, sitios web y presentaciones, y comercializarlas de cualquier otro modo».

Peor aún, usarán esas imágenes generadas (que, recordemos, llevan tu rostro estampado)

«para el funcionamiento, desarrollo y mejora de los Productos o de nuevas tecnologías o servicios, de conformidad con la política de privacidad aplicable (por ejemplo, para mejorar el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático)».

Es decir, que tu foto servirá para entrenar esta u otras IAs. Y lo haces renunciando explícitamente a cualquier remuneración por ello.

La polémica se agrava al descubrir que ‘BaiRBIE.me’ no cumple con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea. Esto significa que los usuarios europeos no cuentan con las mismas protecciones de privacidad que ofrecería una empresa que sí cumpliera con dicho reglamento.

De hecho, el documento incluye una cláusula que indica que, en caso de conflicto legal con la app, prevalece la ley israelí, independientemente de dónde residan los usuarios. El propio Ministerio de Digitalización de Polonia se pronunció al respecto en una nota de prensa:

«La aplicación BaiRBIE.me no cumple con los requisitos del (GDPR) del Parlamento y el Consejo europeos, por lo que no sabemos qué información se recopila y cómo se utilizará. Seamos cautelosos con lo que hacemos clic y mantengámonos seguros online».

Además, el filtro de BaiRBIE anuncia que, al hacer uso de la aplicación, los usuarios confirman automáticamente que tienen al menos 16 años, pero no se explicita ningún procedimiento para verificar este dato. Por lo tanto, existe la posibilidad de que menores de edad hagan uso de la aplicación sin cumplir con los requisitos de edad.

Y, por último, la extensión ‘Paranoid Web Extension’, de la que ya os hemos hablado en otras ocasiones, muestra esto cada vez que entramos en la app web:





Así que, en resumen, antes de usar esta clase de aplicaciones, revisa sus correspondientes políticas de privacidad, términos y condiciones para comprender cómo se manejarán los datos proporcionados.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Así fue como la Barbie puso a toda una industria contra las cuerdas (y, de paso, nos ha enseñado cómo funciona el color rosa)