Iglesia exhorta al Gobierno a escuchar propuestas de los sectores

“El bloqueo estorba, no deja trabajar, y es verdad, nadie quisiera vivir todo esto. Si no hay combustible, ¿en qué nos movemos? Es decir, que todos estamos implicados en esto, no solamente una parte de la sociedad. Entonces, hay problemas y todos estamos implicados por lo que vamos a tener problemas si esto continúa así”, complementó.