La economía de EEUU parece prerrecesiva y se debe actuar de inmediato

El país aún no ha entrado en recesión, pero los responsables de las políticas tienen que tomar decisiones para evitar los riesgos de un deterioro grave





Una mujer mientras realiza compras en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/EPA/ALLISON DINNER

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

Como estadounidense de cierta edad, conozco a bastantes personas a quienes sus médicos les han advertido que son prediabéticas, es decir, que su nivel de azúcar en sangre es lo suficientemente elevado como para ponerlas en riesgo de padecer diabetes tipo 2, aunque todavía no presenten ningún síntoma. La buena noticia es que pueden reducir en gran medida ese riesgo adelgazando, mejorando su dieta y haciendo más ejercicio, pero deben actuar rápidamente para evitar problemas de salud graves.

No, esta no es una columna de consejos médicos, pero me puse a pensar en analogías médicas al analizar los datos económicos recientes. Estados Unidos probablemente (probablemente) aún no haya entrado en recesión, pero la economía definitivamente parece prerrecesiva y los responsables de las políticas (y ahora básicamente la Reserva Federal) deben actuar rápidamente para evitar los riesgos de un deterioro económico grave. Está claro que la Reserva Federal cometió un error al no recortar las tasas la semana pasada; de hecho, probablemente debería haber comenzado a recortarlas hace meses.

Lamentablemente, no podemos dar marcha atrás. Pero el comité de mercado abierto de la Fed, que fija los tipos de interés a corto plazo, puede y debe hacer un recorte sustancial —probablemente medio punto porcentual, en lugar de su habitual cuarto de punto— en su próxima reunión, prevista para mediados de septiembre. Y sólo podemos esperar que la reciente caída de los tipos de interés a largo plazo, que refleja las expectativas de futuros recortes de la Fed, sea suficiente para evitar una caída económica gratuita.

¿Por qué digo que la economía parece prerrecesiva? El factor más importante es la tasa de desempleo, que ha ido aumentando gradualmente en los últimos meses. El informe sobre el empleo del viernes activó la regla de Sahm, que dice que un aumento suficientemente grande de la tasa de desempleo es una fuerte indicación de que ha comenzado una recesión.

Muchos economistas, incluida Claudia Sahm, que ideó la regla, creen que por diversas razones técnicas las cosas pueden no ser tan graves como parecen. Pero aun así, la situación es preocupante. No se trata sólo de los datos oficiales. Las encuestas privadas y el rumor general también apuntan a una desaceleración de la economía. La valoración del mercado laboral por parte de los consumidores encuestados por el Conference Board se ha deteriorado, Amazon ha advertido de que los consumidores parecen cautelosos, etc. Nada de esto grita recesión, pero sí apunta a un riesgo creciente de una recesión en el futuro cercano.

¿Estoy 100% seguro de que tendremos una recesión a menos que la Fed actúe rápidamente para reducir las tasas? Por supuesto que no: nada es seguro en economía, ni en la vida en general. Pero los responsables políticos que esperan a tener una certeza perfecta antes de actuar siempre actuarán demasiado tarde. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? La Fed aumentó mucho las tasas de interés en respuesta al aumento de la inflación de 2021-22. No me opuse a esa medida; no creo que la Fed tuviera otra opción, dado el riesgo percibido de que la inflación pudiera arraigarse en la economía como lo hizo en la década de 1970.

Sin embargo, en la segunda mitad de 2023, estaba claro que los temores de un regreso a ese espectáculo de los años 70 eran infundados; La inflación estaba bajando de manera constante sin los años de alto desempleo que algunos economistas afirmaron erróneamente que serían necesarios.

Pero la Fed no respondió a la caída de la inflación recortando las tasas de interés, aparentemente no dispuesta a actuar hasta estar segura de que la inflación había vuelto al objetivo. (Otro ejemplo de cómo esperar a tener una certeza perfecta garantiza que se actuará demasiado tarde).

Hasta cierto punto, la Fed puede haber sido víctima de un engaño estadístico: las cifras oficiales mostraban un aumento de la inflación mensual a principios de 2024, pero como escribí en ese momento, esto parecía más ruido en los datos que algo que realmente sucedió.

Más allá de eso, sin embargo, es difícil escapar de la sensación de que la Fed ha estado paralizada en cierta medida por el trastorno de estrés postraumático de la inflación. Después de haber enfrentado duras críticas por actuar con demasiada lentitud para aumentar las tasas cuando la inflación comenzó a subir hace unos años, puede haber compensado al no recortar las tasas cuando la inflación comenzó a caer. Durante mucho tiempo, nuestra economía se mantuvo notablemente bien a pesar de las tasas de interés muy altas; ahora las grietas están empezando a aparecer.

Lo que resulta especialmente irritante de la situación actual es que podemos estar a punto de arrancar la derrota de las fauces de la victoria. Hasta ahora, Estados Unidos ha logrado básicamente lo que muchos economistas habían considerado imposible: un aterrizaje suave, en el que logramos reducir considerablemente la inflación sin un alto desempleo. Pero cada vez corremos más riesgo de sufrir mucho dolor innecesario simplemente porque el piloto esperó demasiado para levantar el morro del avión.

Una cosa más: si la Reserva Federal recorta las tasas en septiembre, probablemente se enfrentará a una tormenta de críticas de los republicanos que la acusarán de intentar ayudar a Kamala Harris a derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Y sí, un recorte de las tasas probablemente ayudaría a los demócratas, en gran medida porque ayudaría a demostrar lo exitoso que ha sido Estados Unidos a la hora de controlar la inflación. Pero la política no debería afectar (y espero que no lo haga) la decisión de la Fed, porque el hecho es que los argumentos económicos a favor de recortes importantes de las tasas son abrumadores; la Fed estaría actuando políticamente si no respondiera a esos argumentos económicos simplemente porque se acercan las elecciones.

© The New York Times 2024