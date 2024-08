La Justicia citará a una nueva testigo que propuso Fabiola Yañez: conoce detalles sobre la denuncia contra Alberto Fernández

La Justicia tiene identificado que el 11 de agosto la pareja discutió “ por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi” . Cuando imputó al ex presidente, el fiscal expuso en su dictamen que esa noche el ex presidente “zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello”.

Pacchi también es un testimonio muy esperado. En la declaración ante el fiscal González, Fabiola Yañez la mencionó “como una tercera en discordia”. Y de hecho apareció aludida en los chats entre la ex primera dama y María Cantero. “Pero te digo que anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad y era que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él”, le contó Yañez a la secretaria el 12 de agosto.

La primera ronda de testigos se cerraría el 12 de septiembre, con la declaración de Sofía Pacchi, la ex amiga de Yañez que fue mencionada por Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos. Ese testigo aseguró que era “radio pasillo” en la residencia que tenía una relación íntima con Fernández.

Infobae pudo saber que se trata de una esteticista que conoce muy bien a Yañez. “ Le hacía tratamientos para la cara. No son amigas, pero seguramente visitó la Quinta de Olivos durante los últimos cuarto años. Antes la atendía a domicilio. Iba a Puerto Madero y a su casa” , contó una fuente que integró el círculo íntimo de la ex primera dama.

Luego de terminar la ronda de testigos, el fiscal activará una segunda tanda de citaciones. En ese listado aparecerían varias de las personas mencionadas por Daniel Rodríguez, como las amas de llaves de la quinta de Olivos. “Vamos a esperar a escuchar a todos los testigos”, dicen en Tribunales.

Durante su testimonio Rodríguez dijo este lunes que no vio golpes, pero habló de caídas. “Va la segunda vez que Fabiola se cae en el baño…Por qué no le dice al Presidente …”, le habría dicho una de las empleadas de Olivos. El ex intendente de la residencia también afirmó que “la relación entre Alberto y Fabiola cambió notablemente luego de la publicación de la foto de la Fiesta de Olivos”. “La ruptura de la relación entre ellos fue evidente”, dijo.

El jueves pasado fue el turno de la periodista Alicia Barrios y de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández, que guardaba en su teléfono las conversaciones con Fabiola Yañez. Esos chats fueron encontrados por la Justicia cuando le secuestraron el celular en el marco de las causas por el escándalo de los seguros.

Como testigo, Cantero ratificó que esos diálogos que aparecen en su teléfono eran ciertos. No obstante, no pudo aportar mucho más: “Alberto no hablaba de su vida privada. Como yo a Olivos casi no iba, muy pocas veces, por lo que vi, bastante bien, ni gritos ni peleas. Cuando ella lo venía a ver a él, era sólo a él y nada más. Alberto no contaba nada de su relación con ella”.