La mítica banda británica Oasis anuncia su regreso con una gira en 2025

La banda británica Oasis anunció el martes su regreso para una gira el próximo año, tras la reconciliación entre los hermanos Liam y Noel Gallagher quince años después de pelearse en camerinos antes de un concierto.

Los numerosos seguidores del grupo ya no creían en un reencuentro tras años de rumores y ataques entre estos dos hermanos que crearon himnos de la década de los 1990 como «Wonderwall» o «Don't look back in anger».



Pero el martes, las redes sociales de la banda publicaron un video para confirmar las especulaciones de los últimos días: «It's happening!» (¡Es real!). «Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado», señaló el grupo junto a una fotografía de los hermanos. La gira comenzará el 4 de julio en Cardiff, en Gales, y se desplazará después a la ciudad natal de los Gallagher, Mánchester, donde tienen previsto cuatro conciertos.

Después llegarán otras cuatro noches en el emblemático estadio londinense de Wembley, seguidas por conciertos en Edimburgo y en la capital irlandesa, Dublín.

«Sus únicos espectáculos en Europa el próximo año. Será uno de los mayores eventos en directo y con las entradas más solicitadas de la década», afirmó el grupo en un comunicado.

«Hay planes en marcha para que Oasis Live ’25 vaya a otros continentes fuera de Europa más adelante el próximo año», agregaron.

«Muy emocionada»

Las entradas para estos primeros conciertos saldrán a la venta el 31 de agosto a las 09H00 en Reino Unido (08H00 GMT) y a las 08H00 (07H00 GMT) en Irlanda.

Las redes sociales vibraron tras conocerse el regreso de la banda. La asistente de enseñanza de Mánchester, Michelle Locke, de 45 años, dijo a AFP que estaba «muy emocionada» después de escuchar la «gran noticia». «Nos levantaremos temprano… tratando de conseguir boletos», dijo, posando frente a un mural de los Gallagher en el sur la ciudad.

La industria de la música ya se frota las manos. Según Tom Kiehl, director UK Music, que representa al sector en el Reino Unido, el evento será probablemente «uno de esos momentos únicos en una generación».

El crítico de rock del Times, Will Hodgkinson, espera que la «despierte por menos nostalgia por mediados de los 90 y, a lo sumo, un nuevo entusiasmo por las bandas con guitarra después de años de dominio del pop y el rap».

Por su parte, el crítico de The Guardian Alexis Petridis aseguró que el éxito de este regreso dependerá de «si los Gallagher piensan que tienen algo que demostrar 30 años después, en un momento en el que su influencia en el pop británico actual parece nula, o si lo abordan cínicamente como una forma de ganar dinero».

Relación tormentosa

El anuncio de la gira, que promete «un repertorio lleno de clásicos», ocurre treinta años después de su primer álbum «Definitely maybe», publicado el 29 de agosto de 1994.

Para conmemorar el aniversario, el grupo ya tenía previsto el lanzamiento de versiones inéditas de algunos temas del álbum, realizadas durante las primeras grabaciones en estudio.

Después del éxito fulgurante de «Definitely maybe», Oasis alcanzó un año después el pico de su popularidad con «(What’s the story) morning glory?» con temas convertidos en clásicos como «Wonderwall», «Don’t look back in anger» o «Champagne supernova».

La gota que colmó el vaso entre los dos hermanos, de 51 y 57 años respectivamente, ocurrió el 28 de enero de 2009 en los camerinos del festival Rock en Seine de París.

Una pelea entre ambos, con una guitarra rota entre medias, provocó la cancelación del concierto y la separación del grupo que había mantenido una rivalidad con Blur para ser el máximo estandarte del llamado «britpop».

Desde entonces, los hermanos intercambiaron pullas a través de las redes sociales y la prensa, pero la relación se había calmado en los últimos tiempos. En los últimos días, los hermanos alimentaron los rumores de su regreso.

Su reconciliación, aseguraron el martes, no llega tras «una gran revelación», sino tras «una toma de conciencia gradual de que es el buen momento».

