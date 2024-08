La última mentira de Diosdado Cabello: aseguró que en Venezuela nunca se publican las actas electorales aunque el chavismo lo hizo en el pasado

El número dos del régimen justificó en TV que a diez días de las elecciones el CNE no haya dado a conocer los papeles que certifican los resultados de cada mesa, algo que sí hizo la oposición, demostrando la victoria de Edmundo González

Pasaron diez días de las elecciones en Venezuela de la que el régimen chavista y la oposición se adjudican el triunfo pero con una gran y curiosa diferencia: sólo la oposición ha exhibido públicamente las actas de las mesas de votación que certifican la victoria de Edmundo González. A pesar de los reclamos en Venezuela y en el resto del mundo, el gobierno no ha mostrado nada. Y cada vez queda más claro que no lo piensa hacer.

Ahora, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, considerado número dos del chavismo, aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) nunca publica las actas de votación.

En su programa semanal “Con el mazo dando”, transmitido por el canal estatal VTV, el referente chavista enfatizó: “En Venezuela jamás el organizmo electoral ha publicado actas. Que lo digan los más viejos aquí (…). Nunca aquí se han publicado actas. Aquí se da el resultado por centro (de votación). Y si usted no está de acuerdo con el resultado, se va con su acta a reclamar. Pero el CNE no publica actas, ni hoy, ni cuando la cuarta República, ni nunca”.

Y siguió: “No se dieron cuenta que el CNE nunca publica actas, que el CNE publica resultados”.

Sin embargo, en el pasado, cuando los resultados le convenían al chavismo, sus referentes han mostrado las actas.

Jorge Rodriguez, en ese momento alcalde de Caracas y jefe del Comando de Campaña “Hugo Chavez” de Nicolás Maduro en 2013, brindó una conferencia de prensa en las puertas de la sede del Consejo Nacional Electoral y mostró las actas.

“Mire, nosotros, igual que ustedes, tenemos 38.900 de estas, que son las actas de votación y en todas esas actas de votación aparece la firma de su testigo con la huella dactilar”, dijo Rodríguez el 17 de abril de 2013 al tiempo que mostraba a cámara las actas.

Incluso luego comentó que las mismas fueron publicadas en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), algo que la oposición venezolana hizo luego de los comicios del pasado 28 de julio y que el régimen de Nicolás Maduro criticó y le abrió una investigación.

En otra comparecencia con los medios tras la elección de 2013, el propio Rodríguez volvió a mostrar las actas, y dijo: “Tienen la identificación de la mesa de votación, los nombres de los miembros de las mesas y los resultados por cada uno de los partidos que apoyan a cada uno de los candidatos”.

Y siguió: “De esta, va una copia para el Consejo Nacional Electoral, una copia para las fuerzas que apoyamos al presidente electo Nicolás Maduro, y por eso la estoy presentando ante el país para desenmascarar y desmontar la mentira, y una copia para el sector opositor”.

Luego de las elecciones del pasado 28 de julio, la Unión Europa, la OEA, Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional exigieron que el CNE publique las actas. El chavismo acusó que hubo un ataque cibernético al sistema pero desde el Centro Carter, que ofició como observador del proceso, lo desestimaron.

“No hay evidencia” de que el sistema electoral de Venezuela fuese blanco de un ataque informático durante las elecciones del 28 de julio, dijo a la agencia de noticias AFP Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter, que coincidió con las proyecciones del triunfo opositor.

“Empresas monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicio (jaqueos) y no hubo una esa noche”, explicó este miércoles Lincoln en una entrevista desde Atlanta, Estados Unidos. “La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”.

Lincoln recordó que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, “dijo que publicaría los resultados mesa por mesa en la página web y entregaría un CD a los partidos políticos” cuando anunció un primer boletín.

“Es una promesa que nunca cumplió”, indicó la asesora del organismo para Latinoamérica y el Caribe.

Por su parte, la oposición publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas, que asegura que prueban el triunfo de Edmundo González Urrutia -representante de la líder María Corina Machado– con 67% de los sufragios. El CNE le dio 43% frente a 52% de Maduro.