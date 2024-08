Las muerte por calor en EEUU aumentaron 117% desde 1999, según un estudio

En los últimos siete años, el ritmo de decesos provocados por las altas temperaturas aceleró. Sólo en el 2023 se presentaron más de 2.000 fallecimientos por esta causa

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que en Estados Unidos, el número de muertes relacionadas con el calor ha aumentado significativamente en los últimos años, alcanzando un récord de 2,325 fallecimientos en el 2023.

El Journal of the American Medical Association publicó un estudio que analiza esta tendencia, utilizando datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y reveló que las muertes por calor en el país han aumentado en un 117% desde 1999.

Los investigadores encontraron que entre 1999 y 2023, al menos 21,518 personas murieron en Estados Unidos debido al calor, ya sea como causa principal o contribuyente. Estos números son considerados una subestimación por los autores del estudio, quienes notaron una aceleración en el ritmo de las muertes en los últimos siete años.

Desde 2016 hasta 2023, las muertes relacionadas con el calor aumentaron en un 16.8% anual, y se espera que esta tendencia continúe a medida que las temperaturas globales sigan al alza debido al cambio climático, según el estudio citado por CBS News.

El informe destaca que el año 2023 no solo estableció récords de temperatura, sino también de mortalidad, con aproximadamente 120,000 personas que acudieron a las salas de emergencia por enfermedades vinculadas al calor, en su mayoría durante los meses de verano, de mayo a septiembre. Las regiones con las tasas más altas de muertes relacionadas con el calor fueron Arizona, California, Nevada y Texas, según el análisis del Journal of the American Medical Association.

Jeffrey Howard, profesor asociado en la Universidad de Texas en San Antonio y coautor del estudio, afirmó que varios factores contribuyen a este incremento: “es probable que el continuo aumento en las temperaturas promedio, el número de ‘días calurosos’ y la frecuencia e intensidad de las olas de calor jueguen un papel importante”.

Además, destacó componentes sociales y conductuales, como la desigualdad en el acceso a sistemas de aire acondicionado, trabajos al aire libre y la cantidad creciente de personas sin hogar.

Los autores del estudio sugieren que las autoridades locales y estatales deberían ajustar sus procedimientos para registrar correctamente las muertes por calor. “Aún hay mucha variabilidad en los procedimientos para completar los certificados de defunción en todos los condados de Estados Unidos, lo cual podría mejorarse con una mayor estandarización”, indicó Howard.

El artículo también sugiere que los gobiernos locales inviertan en centros de enfriamiento, aire acondicionado y centros de hidratación para ayudar a las personas a combatir el calor extremo. A nivel individual, se recomienda tomar duchas frías y descansar a la sombra cuando se está al aire libre durante las épocas de mayor calor.

La información recopilada reveló que tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, la magnitud de las muertes relacionadas con el calor puede estar subestimada. Esto se debe en parte a la dificultad de rastrear adecuadamente estos decesos, puesto que a menudo no se registra el calor como causa subyacente en los registros médicos, como explicó la doctora Céline Gounder, colaboradora médica de CBS News.

“Las personas pueden acudir al Servicio de Urgencias o al hospital con un infarto de miocardio, un ictus, un ataque de asma o una insuficiencia renal, y a menudo el calor no se registra en los historiales médicos como la causa subyacente”, dijo Gounder.