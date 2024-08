Líder sudanés: “Lucharemos durante 100 años”

El jefe del Ejército y dirigente de facto de Sudán, Abdel Fattah al Burhan, en guerra contra los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), declaró este sábado (24.08.2024) que no participó en las conversaciones de paz en Ginebra -auspiciadas por Estados Unidos- porque tenían como objetivo «blanquear” a los paramilitares, y prometió luchar «durante 100 años».

Sudán está sumido en una cruenta guerra civil desde el 15 de abril de 2023, un conflicto que ya ha dejado decenas de miles de muertos y más de 10 millones de desplazados, según la ONU. Tanto el Ejército como las FAR han sido acusados de crímenes de guerra, en especial de bombardeos indiscriminados en zonas habitadas.

«No iremos a Ginebra, lucharemos durante 100 años», declaró a la prensa el general Al Burhan desde Port Sudan, sede provisional del Gobierno sudanés liderado por la cúpula militar. El Ejército criticó el formato de las conversaciones, en las que sí participaron las FAR. Pero el enviado especial estadounidense para Sudán, Tom Perriello, aseguró que los mediadores habían estado en contacto con el Ejército por teléfono.

«No me rendiré”

Las conversaciones terminaron el viernes sin un acuerdo de alto el fuego, pero con el compromiso de los beligerantes de garantizar un acceso seguro y sin obstáculos a la ayuda humanitaria a través de dos rutas clave. Estas negociaciones, organizadas conjuntamente por Arabia Saudita y Suiza, contaron con la Unión Africana (UA), Egipto, Emiratos Árabes Unidos y la ONU como observadores.

La ausencia del Ejército en el diálogo «limitó nuestra capacidad para lograr avances más sustanciales» hacia un alto el fuego, indicaron los mediadores, añadiendo que dejan la puerta abierta a ambas partes en futuras rondas de conversaciones.

Al Burhan aclaró que no enviaron una delegación a Ginebra porque no aceptaron la petición de EE.UU. de enviar sólo una representación del Ejército y no una gubernamental, y envió un mensaje al líder de las FAR, Mohamed Hamdan Daglo: «No me rendiré, no te mataré y tendrás que enfrentarte a los sudaneses».

DZC (AFP, EFE)