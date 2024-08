María Corina Machado: «No vamos a dejar las calles; la nuestra es una lucha cívica y pacífica»

La líder de la oposición venezolana se pronuncia ante miles de personas en Las Mercedes, Caracas. “Nunca hemos estado tan fuertes como hoy y nunca el régimen estuvo tan débil”, afirmó

María Corina Machado encabezó la movilización opositora en Caracas

María Corina Machado encabezó este sábado la movilización en Las Mercedes, en Caracas, para denunciar el fraude electoral cometido por la dictadura de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Venezuela.

“Edmundo González se ganó el respaldo de la gente y todos sabíamos lo que estábamos expresando (…) Lo nuestro es tratar a los ciudadanos con lealtad. Hicimos historia, esto se acabó”, afirmó ante sus seguidores, antes de agradecer su valiente labor durante los últimos meses. “Lo hicieron ustedes, cada uno de ustedes. ¿Qué puede ser más noble que convertirse en testigo, en guardián de la soberanía popular?”, destacó.

Sobre el régimen, advirtió: “Son capaces de cualquier cosa, pero jamás contaron con nuestra organización” y agregó: “No vamos a dejar las calles; la nuestra es una lucha cívica y pacífica”.

María Corina Machado aseguró que seguirán «hasta el final» pese a las amenazas del régimen (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“Nosotros no promovemos la violencia y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica”, aseguró sobre la represión y la persecución que encabezan desde el lunes las fuerzas de seguridad de la dictadura chavista contra el pueblo. “La violencia es el único recurso que les queda pero nosotros no agredimos”, remarcó.

A pesar de estos intentos por silenciarlos, la líder opositora prometió seguir con su lucha hasta el final y aseguró que “se viene una etapa día a día pero nunca hemos estado tan fuertes como hoy y nunca el régimen estuvo tan débil como hoy… han perdido toda la legitimidad, el mundo lo sabe”.

“Todos los venezolanos dentro y fuera del país estamos viviendo las horas mas importantes. Todos sabíamos que este era un proceso complejo. Muchas veces nos dijeron que era imposible demostrar el fraude y nosotros lo hicimos con la victoria”, agregó y confió “en este Bravo Pueblo” y en “la verdad, que está en nuestros corazones y en cada palabra que seguimos pronunciando”.

Inclusive, se refirió a las amenazas que Maduro lanzó en los últimos días contra ella y González Urrutia, en las que sostuvo que “tienen las manos manchadas de sangre” y deben estar tras las rejas, y apuntó que “creyeron que me iban a callar, a atemorizar, paralizar, pero esto demuestra al mundo la magnitud de la promesa y que vamos a llegar hasta el final”.

Por otro lado, agradeció el respaldo de la comunidad internacional, donde muchos países han comenzado a reconocer el triunfo de González Urrutia y a demostrar su apoyo al pueblo en pos de defender su voluntad. La verdad “hoy la sabe el mundo entero y cada vez son más los países que reconocen a Edmundo como presidente”, celebró.

Sobre un camión, Machado llegó a la manifestación en una zona del este de Caracas, junto a los opositores Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa, María Beatriz Martínez, Biagio Pilieri y Williams Dávila, todos miembros de partidos que conforman la mayor coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD). No estuvo acompañada del candidato.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/08/HzXg1NtB-34142307.mp4 Así llegó María Corina Machado a la concentración en Caracas

A continuación de su discurso, la líder opositora continuó recorriendo las calles de Caracas, saludando a sus seguidores.

Más temprano, minutos antes de la marcha, Machado se había dirigido a sus seguidores a través de su cuenta de la red social X, haciendo un llamado a la acción, destacando el orgullo patriótico y la convicción de haber obtenido una victoria en las elecciones presidenciales del pasado domingo.

En ese mensaje, enfatizó la unidad y la determinación del pueblo venezolano, indicando que la verdad prevalecerá y será reconocida internacionalmente.

Machado, en su comunicado, mencionó la “determinación de que nadie podrá robarnos lo que logramos”, haciendo referencia directa a estas acusaciones de fraude.

Miles de personas se movilizan este sábado en Venezuela, en medio de las amenazas y la persecución de la dictadura tras la ratificación por parte de Consejo Nacional Electoral (CNE) del fraude electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro, mientras un creciente número de países reconoció a su rival opositor como el mandatario electo.

Tanto Maduro como la oposición, liderada por María Corina Machado y su candidato presidencial Edmundo González Urrutia, convocaron a sus seguidores a manifestarse en respuesta a la votación del domingo.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó “a la paz entre venezolanos, que la jornada de hoy sea para la reconciliación y la justicia”.