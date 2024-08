OpenAI reveló que un grupo iraní utilizó ChatGPT para tratar de influir en las elecciones estadounidenses

Los sitios y cuentas de redes sociales descubiertos también publicaron artículos y opiniones elaborados con ayuda de ChatGPT sobre temas como el conflicto de Gaza y los Juegos Olímpicos.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo