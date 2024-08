En medio de la crisis por la escasez de dólares en Bolivia, los flujos de dinero bajaron de $us 601,96 MM a $us 550,71 MM

En medio de la crisis por la escasez de dólares en el país, el flujo de remesas familiares al país sigue a la baja y, hasta mayo, ya llega al 8,5%. La razón: los envíos de dinero desde Chile y Estados Unidos han sufrido un bajón de 32% y 8,1%, respectivamente.

Las remesas, que proceden principalmente de los migrantes bolivianos que residen en España, Chile, Estados Unidos (EEUU), Brasil y Argentina, representan —junto a las exportaciones, el turismo, las inversiones extranjeras y los créditos externos— una fuente de divisas para el país.

Bolivia enfrenta desde febrero de 2023 un problema de falta de liquidez y escasez de dólares que no ha podido ser resuelto. A esto se suma la paralización de una decena de créditos en la Asamblea Legislativa por más de $us 1.000 millones que puede aliviar la presión por la falta de divisas.

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Bolivia (BCB) en su sitio de internet (www.bcb.gob.bo), entre enero y mayo de esta gestión, las remesas llegaron a $us 550,71 millones, un 8,5% menos que los $us 601,96 millones registrados en igual período de 2023.

El monto es incluso menor a los registrados en los últimos tres años. Entre enero y mayo de 2021, las remesas familiares llegaron a $us 568,26 millones, un año despúes se incrementaron a $us 611,11 millones y en 2023 bajaron levemente hasta los $us 601,96 millones. (Ver cuadro).

Chile y EEUU

Para sus reportes, el BCB recopila información del sistema financiero nacional, de las empresas de transferencia electrónica de dinero y de otras fuentes.

La caída en las remesas familiares se explica principalmente por los menores envíos desde Chile, Estados Unidos y Brasil, excepto España y Argentina, donde hubo un incremento en los flujos de dinero hacia el país.

Pero, ¿por qué los menores envíos desde Chile y Estados Unidos influyeron en la caída de las remesas hasta mayo de este año?

Después de España, las remesas provenientes de estos países representan un poco más del 40% del total de los flujos de dinero que reciben las familias de los migrantes bolivianos. En resumen, cerca del 75% de las remesas que recibe Bolivia proceden de España, Chile y Estados Unidos.

Según los datos del BCB, los fondos provenientes de Chile han caído en 32% hasta mayo de este año respecto a similar período de 2023, de $us 147,72 millones a $us 100,40 millones. En cuanto a Estados Unidos, el descenso ha sido del 8,1%, de $us 119,93 millones a $us 110,22 millones. Por contrapartida, los fondos que se originan en España y Argentina han subido en 4,7% y 10,1%, respectivamente.

Datos

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, publicado el 29 de diciembre de 2023 en su página web, la colectividad boliviana creció, entre 2018 y 2022, en 35,1%, de 109.576 a 148.059 personas. Aparejado a este crecimiento de la población migrante boliviana, también ha aumentado de manera progresiva el envío de remesas hacia el país.

El 27 de mayo, el presidente del BCB, Edwin Rojas, indicó que la caída de remesas al primer trimestre del año se debía a factores exógenos que afectaron en las actividades económicas de Chile y Estados Unidos. “Han caído las remesas que provienen de Chile y Estados Unidos, fundamentalmente, en el resto como que se mantiene en los mismos niveles con los cuales normalmente llegan las remesas al país. (…) La explicación básicamente obedece a estos factores exógenos en la cual atraviesan los migrantes bolivianos que envían las remesas al país”.

Explicó que, en el caso de Chile, pese a que existe una economía favorable, sectorialmente, algunos rubros como la construcción y la minería, vinculada al cobre, en el cual participan los migrantes bolivianos, habrían disminuido.

Respecto a la reducción del envío de remesas desde Estados Unidos, Rojas indicó que los connacionales que trabajan principalmente en actividades de servicio “también habría tenido una disminución en la actividad económica del país del norte, por tanto, también habría una disminución en las remesas que se han enviado al país”.

Según los últimos datos publicados por Naciones Unidas (ONU), para 2020 se registraron 927.244 bolivianos en distintos países del mundo. Este número representa al registro legal, pero existe otra cantidad no registrada que vive de manera irregular en los países de acogida. Así, los principales países de residencia de los bolivianos son Argentina, con 423.136 personas; España, con 159.936; Chile, con 128.782; Estados Unidos, con 80.028; Brasil, con 49.289; Perú 28.165; e Italia 15.580. (Esto representa el 92,4% de residentes en el exterior).