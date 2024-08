Santa Cruz: Nueva inspección suma instituciones al pedido de preservar el Cordón

“Una auditoría técnica, jurídica y ambiental nos va a demostrar, como una de las acciones que tienen que salir de la mesa técnica, que quienes no son dueños del cordón son los más afanados en destruirlo”, aludió el concejal de C-A Federico Morón.

Asimismo, felicitó a la Presidencia del Concejo, a las instituciones de la sociedad civil, colegios de profesionales que acudieron al llamado, y les pidió que no abandonen esta causa.

“Si no tenemos la fuerza de la sociedad civil, del Órgano Legislativo y las instituciones de colegiados profesionales, esto no avanzará. Este es un gran paso que no puede quedar en una inspección más, o en un proyecto de ley porque ya existen 23 leyes que defienden al Cordón. Lo que se necesita es voluntad política”, dijo Morón admitiendo que faltó visitar los puntos Isuto y El Bajío.