Selección boliviana: en la cabeza de Villegas

Fuente: eldeber.com.bo

Óscar Villegas no es nuevo en esto, más allá que debutará oficialmente como DT de la selección. Formó parte del cuerpo técnico de su hermano Eduardo -que dirigió la selección en 2019- y viene de jugar Copa Libertadores con Always Ready que hace de local en Villa Ingenio. Sabe que para ganarle a Venezuela el 5/09 no basta solo los 4.095 msnm.