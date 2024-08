Siete países de la Unión Europea pidieron a las autoridades chavistas que publiquen las actas de las elecciones en Venezuela

El comunicado conjunto fue firmado por España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal. Afirmaron, además, que “debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano, así como su derecho a protestar y reunirse pacíficamente”





La comunidad internacional exige a la dictadura chavista la publicación de las actas electorales

Continúa la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro tras el fraude electoral cometido el pasado domingo 28 de julio en Venezuela. Este sábado, siete países de la Unión Europea (UE) pidieron a las autoridades chavistas que publiquen las actas de votación “con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral”.

En esta iniciativa, promovida por Italia y Francia, expresaron la “profunda preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo”.

“Hacemos un llamamiento a las autoridades venezolanas para que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral”, se lee en el texto firmado por España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal.

En la declaración explican que “la oposición indica que ha recogido y publicado más del 80 % de los registros de votación producidos en cada colegio electoral” y que “esta verificación es esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano”.

Imagen de archivo de banderas de la Unión Europea

“Los derechos de todos los venezolanos, en particular de los dirigentes políticos, deben ser respetados durante este proceso. Condenamos enérgicamente cualquier detención o amenaza contra ellos”, añaden.

Asimismo, los países firmantes afirmaron que “debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano, así como su derecho a protestar y reunirse pacíficamente”.

“Continuaremos siguiendo de cerca la situación junto con nuestros socios y apoyando el llamamiento del pueblo venezolano en favor de la democracia y la paz”, agrega la declaración.

Días atrás, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que la UE no puede reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela hasta tener un escrutinio completo y “verificado de manera independiente”.

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) solo ha presentado el resultado correspondiente al 80% del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación”, dijo Borrell, de visita en Vietnam.

“Con este resultado parcial, no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos”, añadió durante una rueda de prensa en la capital vietnamita.

Borrell pidió a las autoridades de Venezuela que garanticen “la integridad y la transparencia del proceso mediante la verificación independiente de las actas de las mesas electorales” y recalcó que los datos ofrecidos por la oposición son “radicalmente diferentes” de los anunciados por el CNE.

“La Unión Europea exhorta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que facilite el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales. Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos”, subrayó.

El dictador Maduro se atribuye la victoria en las elecciones venezolanas sin haber mostrado las actas oficiales

La oposición venezolana no reconoce el resultado oficial de las elecciones del domingo pasado, tras las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó a Nicolás Maduro como presidente reelecto.

Tras la publicación de los resultados se han producido manifestaciones de protesta que, según el Gobierno venezolano, han dejado a por lo me más de 1.200 detenidos; mientras que la ONG Foro Penal computa desde el lunes hasta las 09.00 hora local (13.00 GMT) de este sábado 891 arrestados, entre ellos 89 adolescentes, además de once civiles muertos y un militar.