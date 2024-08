Terremoto de magnitud 6,3 golpea la costa este de Taiwán

El sismo, que no causó víctimas, fue seguido de 11 temblores de magnitud entre 3,7 y 4,8 en Hualien, la misma zona del terremoto de abril pasado.

Taiwan Earthquake – Philippine Sea, 30.8 km (19.1 mi) SSE of Hualien City, Taiwan, Taiwan

▶️ Local time at epicenter: Friday, Aug 16, 2024, at 07:35 am

▶️ Epicenter: Philippine Sea

▶️ Magnitude: 6.1

▶️ Depth: 14.0 kmhttps://t.co/7M0ILRJ49M pic.twitter.com/oviTLG1QgY

