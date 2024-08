Tras acuerdo con empresarios, activan gabinetes sectoriales

Tras el acuerdo entre el Gobierno y los empresarios privados del país, el pasado viernes, el Ejecutivo activó gabinetes sectoriales para dar solución a los problemas del sector productivo de manera específica.

Según el presidente Luis Arce, se activaron gabinetes con el sector agropecuario y también con el minero. El siguiente gabinete será el de turismo.

“En función de los acuerdos que hemos alcanzado en el diálogo nacional con la confederación de empresarios privados, nos hemos dedicado a la tarea de hacer gabinetes sectoriales para atender de manera directa las necesidades de todos los sectores”, dijo el presidente Luis Arce.

El Gabinete de Turismo se realizará en La Paz los próximos días.

“Vamos a hacer varios gabinetes de varios sectores. Nos hemos reunido también con el sector minero el día de ayer (por el viernes), una parte del sector minero, y luego vamos a ir avanzando con otros sectores de la economía que tienen que ver con esto que nos está preocupando y que evidentemente va a tener una afectación si no se resuelven oportunamente”, indicó.

Repercusiones

Las repercusiones del Encuentro Nacional por la Economía y la Producción fueron diversas.

Para el opositor Samuel Doria Medina los 17 acuerdos que se lograron son “totalmente insuficientes y declarativos, y no le harán mella a los problemas que tiene el país”.

El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, dijo que espera que el Gobierno cumpla los acuerdos y afirmó que, pese al pedido presidencial, la Asamblea no aprobará más créditos.

Para el diputado arcista Zacarías Laura el acuerdo por la Economía fue un éxito. “Lo que podemos decir es que el diálogo ha sido un éxito con un acuerdo que ahora hay que plasmar en la realidad para tener estabilidad económica y social”, afirmó.

El legislador evista Ramiro Venegas afirmó que el diálogo fue un “fracaso” porque el Gobierno no tiene un plan concreto.

“Ha sido un fracaso, no hay posiciones concretas de parte del Gobierno, no están orientando bien porque no saben qué es el diálogo”, dijo.