Tras el tiroteo en el que murió un diputado, el ministro del Interior de Paraguay defendió el operativo policial

Enrique Riera, ministro del Interior de Paraguay (EFE/Andrés Cristaldo Benítez)

El diputado paraguayo Eulalio “Lalo” Gomes murió en la madrugada de este lunes en el marco de una serie de allanamientos llevados a cabo por agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales de la Policía Nacional.

El legislador, del gobernante Partido Colorado; y su hijo, Alexandre Gomes, estaban siendo investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Los allanamientos formaron parte de la operación “Pavo Real II”, dirigida contra las propiedades del narco Jarvis Chimenes Pavão, extraditado en diciembre de 2017 a Brasil.

En diálogo con Infobae, Enrique Riera, ministro del Interior de Paraguay, narró los detalles del operativo, defendió que el mismo contó con todo el sustento legal; y aseguró: “Los fueros parlamentarios no pueden evitar un allanamiento”.

“El comandante de la Policía y yo tenemos una relación extraordinaria y nosotros elegimos por perfil a los designados para desempeñar las distintas funciones. Todos los días a las 5 de la mañana me da el parte de lo que ocurrió en las últimas horas. Trabajamos en coordinación con el comandante de la Policía, a quien yo blindé políticamente con el presidente. Esta institucionalización generó molestias y rechazo; y ese no es un tema menor porque fueron los primeros tironeos con la clase política”, comenzó Riera el diálogo con este medio.

Y siguió: “Se tomó la decisión de aumentar las fuerzas policiales y conseguir un presupuesto complementario para equipar a la Policía. La decisión más importante fue la reforma y modernización de la Ley Orgánica de la Policía, que está reflejada en una policía autónoma, independiente, mejor capacitada, paga y numerosa. Y que sólo responde al comandante y al ministro de Interior. Estas decisiones generaron molestias en la clase política”.

Riera enfatizó en que fue elegido por el presidente Santiago Peña para armar el equipo de seguridad del país, “un equipo blindado”, según sus palabras; al tiempo que aclaró: “No soy un ‘superministro’ pero soy un poco el director de la orquesta y por eso el presidente dijo lo que dijo hoy”. Este martes, el jefe de Estado lamentó la muerte del diputado de su partido pero reafirmó su compromiso con las instituciones y manifestó su apoyo a Riera.

Preguntado sobre el operativo que terminó con la vida de Gomes, el ministro del Interior explicó a Infobae: “El diputado estaba siendo investigado desde hace unos años en causas vinculadas al lavado de dinero y el tráfico de drogas. Te cuento primero que firmé un convenio con Brasil en materia de tráfico de drogas, trata de personas, automotores, contrabando… En medio de ese proceso, el juez dictó una orden de allanamiento muy específica para tres lugares establecidos. En la orden, pidió el apoyo de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales de la Policía Nacional. Todo esto lo digo para explicar que los que hicieron el allanamiento no son improvisados. Son especialistas”.

Luego enfatizó en que “si no se cumple la orden, hay desacato. Cuando hay una orden judicial, la Policía la cumple. No está permitido constitucionalmente no cumplir la ley. Entonces, teníamos la orden judicial, tres fiscales montando la operación y el fiscal general del Estado declaró que eligió el horario de las 3 de la madrugada porque sostuvo que de día ‘Lalo’ (el diputado) se movía con mucha guardia privada y podían desaparecer las pruebas”, describió.

Riera aclaró que “los fueros parlamentarios no pueden evitar un allanamiento”; al tiempo que relató cómo fue el operativo: “La Policía entró a la casa del diputado, fue ingresando a distintas habitaciones que tenían sus puertas abiertas hasta que llegó a una que la tenía cerrada con llave. Ahí, los agentes gritaron la orden de allanamiento, al no recibir respuesta patearon la puerta y, en ese momento, el diputado disparó entre tres y cuatro tiros a la Policía, que estaba armada. En el acto, devolvieron los tiros y pegaron en el pecho del legislador, lo que le causó la muerte. En tanto, la bala que disparó el diputado rozó a un policía”.

Consultado por el revuelo político que generó el hecho, el ministro respondió: “Efectivamente esto generó un revuelo político pero hubo un allanamiento respaldado por una orden judicial y la Policía no tiene otra opción que cumplir la ley”.

“Ahora la Fiscalía tiene la opción de abrir una investigación de lo que pasó. No hubo un ajusticiamiento en su cama porque no hubo disparos en su cama. En los pedidos de renuncia que hacen hacia mi persona hay de todo, pero nosotros estamos convencidos en que todo se va a aclarar y que se actuó bien. Esta es una prueba clara de que la lucha contra el crimen organizado va en serio”, concluyó.