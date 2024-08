Una cámara de seguridad captó el hundimiento del velero Bayesian: “En sólo 60 segundos se lo ve desaparecer”

Las imágenes sugirieron a los expertos que las seis personas desaparecidas aún podrían estar con vida, debido a la presencia de bolsas de aire, pero las próximas horas son clave para su supervivencia.

Una cámara de seguridad captó el hundimiento del yate Bayesian (The Mirror)

Una cámara de seguridad de un edificio ubicado a unos 200 metros del agua captó el momento en el que el yate Bayesian se hundió este lunes en las costas italianas de Porticello, en Sicilia. El video, publicado por The Mirror, dura unos pocos momentos pero expone a la perfección cómo la embarcación y sus luces van desapareciendo en el agua, en medio de la tormenta.

Las imágenes fueron difundidas por el propietario del edificio, que fue a ver las cámaras tras el accidente. Según citó el Giornale Di Sicilia, el hombre sostuvo que “en sólo 60 segundos se ve desaparecer al barco”. “Se ve claramente lo que ocurre, no podía hacer nada por el barco, desapareció en muy poco tiempo”, sumó.

Además, se refirió al mal clima de principios de la semana y sumó que “de una veintena de cámaras instaladas en la casa, sólo una no fue perturbada por el viento y la lluvia”.

El material también fue de utilidad para los equipos de rescate que trabajan contrarreloj en la zona, en busca de seis personas aún desaparecidas. Debido a la rapidez en la que la embarcación se perdió en el agua, Vicenzo Zagarola, portavoz de los guardacostas, dijo que se cree que estos tripulantes podrían estar en el barco ya que no habrían hecho a tiempo de salir.

“Creemos que todavía están dentro del barco. Esa es nuestra idea más firme. Nuestra actividad de búsqueda y rescate por mar y aire se ha prolongado durante unas 36 horas. Por supuesto, no excluimos que no estén dentro del barco pero sabemos que se hundió rápidamente. Suponemos que las seis personas desaparecidas no habrán tenido tiempo de salir de la embarcación”, explicó.

Por su parte, el experto Nick Sloane, quien trabajó en la operación de rescate del Costa Concordia, sostuvo que, de ser así, los pasajeros podrían estar valiéndose de las bolsas de aire guardadas dentro del yate, aunque las siguientes horas serán críticas para garantizar su supervivencia.

“Tienen una ventana de tiempo muy pequeña para intentar encontrar a las personas atrapadas en el interior, con la esperanza de que haya una bolsa de aire y puedan ser rescatadas. Tienen un máximo de dos o tres días para intentar sacar a alguien, así que las próximas 24 horas son críticas”, dijo en diálogo con la cadena Sky News.

Además, mencionó que si el yate “está de costado, puede que tenga más bolsas de aire que si está en posición vertical”. “Tiene una quilla bastante grande que se desviará y lo pondrá de lado, estoy seguró”, confió.

El Bayesian, un yate de lujo de 56 metros de eslora, perteneciente a la familia del magnate británico Mike Lynch, se hundió el lunes a la madrugada, tras el paso de una fuerte tormenta. Entonces, llevaba una tripulación de diez personas y 12 pasajeros -en total 22 personas– de las cuales 15 fueron rescatadas en aquel momento, una fue encontrada muerta y seis siguen desaparecidas.

Mike Lynch, dueño del yate, es uno de los seis desaparecidos, junto con su hija Hannah (AFP) Mike Lynch, dueño del yate, es uno de los seis desaparecidos, junto con su hija Hannah (AFP)

Entre éstas últimas están el propio Lynch y su hija Hannah, de 18 años.

De inmediato se activó el protocolo de búsqueda y rescate para poder dar con ellas, aunque aún no se ha tenido éxito.