Uruguay pide mantener la presión internacional contra Venezuela para que aparezca «un camino hacia la democracia»

El canciller uruguayo Omar Paganini dijo que el régimen de Nicolás Maduro está "aislado" y sin "ninguna validez"





Omar Paganini, ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay (EFE/ Federico Gutiérrez)

Apenas el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció los resultados de las elecciones del 28 de julio, el gobierno uruguayo lo definió como fraude. “¡Así no!”, escribió el presidente Luis Lacalle Pou ya en la madrugada del lunes. Con el paso de las semanas, la Cancillería insiste en continuar con la “presión internacional” para que el país vaya camino a una democracia.

“La región está muy preocupada por todo lo que sucede en Venezuela. Vimos como muchos países sacamos una declaración conjunta por esta historia de que intentó legitimar la elección el dictador Maduro con el Tribunal Supremo Judicial, que no tiene ninguna validez porque no han demostrado ninguna prueba”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Omar Paganini, al Canal 10.

El canciller también se refirió al pedido de Brasil y Colombia de que Maduro “muestre las pruebas” de su supuesto triunfo en las elecciones.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, habla ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York (EFE/EPA/Justin Lane)

“El régimen está muy aislado. La presión internacional tiene que mantenerse para que aparezca un camino hacia la democracia”, declaró Paganini.

Para el canciller uruguayo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) de septiembre se pueden encontrar “buenas oportunidades para seguir planteándole al régimen de Maduro que tiene que abrir un camino hacia la democracia, que implica una salida”.

En el mismo sentido se expresó días atrás el presidente Lacalle Pou. “Creo que es una oportunidad donde hay 150 o 160 jefes de Estado para que se pueda ejercer una presión importante sobre lo que a todas luces ha sido un fraude electoral”, declaró el mandatario en una conferencia de prensa.

Lacalle Pou aseguró que en la Asamblea de la ONU hay chances de que más países se sumen a la condena a Venezuela y pretende que la lista crezca “hasta que el régimen quede solo, como debería haber quedado”.

La Asamblea General de la ONU en Nueva York es una oportunidad para continuar con la presión internacional sobre Venezuela, opina Uruguay (EFE/ Ángel Colmenares)

El presidente uruguayo rechazó también la propuesta impulsada por el brasileño Celso Amorín, asesor de Lula da Silva, de que se realicen nuevamente elecciones. “No es justo ni es lógico hacer las elecciones de nuevo. ¿Hasta cuándo las hacemos? ¿Hasta que gane el que quieren que gane? ¿O los candidatos que quieren que gane? Lo que hay que hacer es contar los votos. No hay ninguna voluntad de contar los votos. Yo creo que no lo hubo nunca”, señaló.

Lacalle Pou dijo que no sabía si había una salida cercana a la crisis política en Venezuela y señaló que a su gobierno no le queda otra alternativa que “alzar la voz”. “No va a ser Uruguay quien haga torcer el destino de una dictadura. Sí creo que la comunidad internacional. Lo bueno es que se sumaron más países”, sostuvo el presidente.

Paganini, por su parte, dijo que el régimen de Maduro muestra que no tiene previsto cambiar de opinión. “Va huyendo hacia adelante y cerrando puertas, pero también vemos cómo la población venezolana está muy movilizada pacíficamente, pidiendo democracia. (Vemos) como todos los fines de semana hay grandes movilizaciones. Esperamos, entonces, que se entre en razón y se abra un camino hacia la democracia, una salida pacífica, pero una salida hacia la libertad”, sostuvo el canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini, asegura que el dictador Maduro está aislado (EFE/Raúl Martínez)

En la política interna uruguaya se ha generado una polémica en torno a la presencia de Lacalle Pou en la Asamblea de la ONU. “Tiembla Maduro, eh”, ironizó el candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, cuando le consultaron por los cuestionamientos del mandatario. “Los que van a decidir sobre Venezuela son unos tigres, ahí hay intereses de los monstruos más monstruos del mundo: Rusia, Turquía, Estados Unidos, Irán. Capaz que escuchan lo que nosotros decimos como país, capaz que se conmueven. Dudo”, aseguró el postulante de la izquierda. “Esto no tiene que ver con lo que yo pienso sobre la elección en Venezuela, que para mí fue un desastre”, aclaró.

El canciller Paganini le respondió a Orsi a través de la red social X. “Cuando nos tocó sufrir la dictadura, valoramos que líderes democráticos expresaran su solidaridad y pidieran libertad y derecho de los Derechos Humanos. Hoy nos resulta difícil de entender que un candidato presidencial no condene al régimen de Maduro y menosprecie a quienes lo denuncian”, escribió.