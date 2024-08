Varios países instaron a sus ciudadanos a abandonar el Líbano ante el riesgo de una escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah

Estados Unidos, España, Francia, el Reino Unido, Canadá, Australia, Suecia y Jordania, fueron algunos de los países que ya empezaron a tomar recaudos ante un posible agravamiento del conflicto

Crece la tensión en la frontera entre Israel y Líbano (REUTERS/Karamallah Daher)

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, en las últimas horas varios países han pedido a sus ciudadanos en el Líbano que abandonen el país “lo antes posible” ante el riesgo de una escalada del conflicto, a la espera de un posible inminente ataque de Irán y del grupo terrorista libanés Hezbollah contra Israel.

España, Francia, el Reino Unido, Canadá, Australia, Suecia y Jordania, fueron algunos de los países que ya empezaron a tomar recaudos.

La Embajada de España en Beirut recomendó este domingo a través de su cuenta de X no viajar al Líbano “en la situación actual” y ante las anulaciones de vuelos aconsejó a los españoles que se encuentren en el país, especialmente si su estancia es temporal, que lo abandonen “utilizando los medios comerciales existentes”.

El Ministerio de Exteriores francés, en tanto, pidió a sus ciudadanos que “tomen ya sus disposiciones para abandonar el Líbano lo antes posible” debido a que la situación es “muy volátil”, mientras que recordó que aún se pueden hacer reservas de vuelos comerciales directos y con escala a Francia.

En la misma línea, el Gobierno británico urgió ayer a sus nacionales que todavía se encuentran en el Líbano que salgan ahora mientras haya vías comerciales para hacerlo ya que la situación de seguridad puede “deteriorarse rápidamente”.

Reunión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con miembros de su gabinete de guerra (EFE/Oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu)

En los últimos días, varias aerolíneas han suspendido o aplazado sus vuelos desde y hacia el Líbano debido a la escalada de tensión derivada del bombardeo israelí en Beirut que mató al máximo comandante militar de Hezbollah, Fuad Shukr, y al asesinato atribuido a Israel en Teherán del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh.

Otros países occidentales como Canadá, Australia y Suecia -que cerró su embajada en Beirut- también pidieron a sus ciudadanos que evacuen el Líbano, un país que tan solo cuenta con un aeropuerto para vuelos comerciales, el de la capital, y que hace frontera con Israel y Siria.

Jordania fue el único país árabe que ha pedido a sus nacionales que “abandonen el territorio libanés lo antes posible”, al tiempo que ha advertido de que una escalada afectaría en gran parte su propio país, que se encuentra en la línea de tiro entre Israel e Irán.

El sistema de defensa israelí, el Domo de Hierro, intercepta misiles enviados desde el Líbano en el norte de Israel el domingo 4 de agosto de 2024. REUTERS/Ammar Awad

La embajada de Estados Unidos en Beirut, por su parte, no pidió explícitamente a sus nacionales que abandonen el país pero sí animó “a quienes deseen salir del Líbano a que reserven cualquier billete disponible, incluso si el vuelo no sale inmediatamente o no sigue la ruta que eligieron como primera opción”.

Otros países, como Canadá, Argentina y Hungría, entre otros, han emitido recomendaciones para que sus ciudadanos eviten viajar al Líbano.

Esto se produce después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, amenazara a Israel tras el asesinato de Ismail Haniyeh, jefe político del grupo terrorista palestino Hamas; mientras que el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunció que el grupo extremista libanés responderá con fuerza al bombardeo que mató a su máximo comandante en Beirut.

Estas recomendaciones para abandonar el país no son nuevas, sino que representan una reiteración de las advertencias que lanzaron algunas de estas mismas embajadas y ministerios con el estallido de la guerra en la Franja de Gaza tras el 7 de octubre, cuando publicaron mensajes de precaución para sus nacionales en el Líbano.

