Así eran las fiestas de Sean «Diddy» Combs según una empleada: «No había seguridad»

Un documental de TMZ recopila testimonios de ejecutivos y trabajadores que tuvieron acceso a las famosas reuniones de desenfreno sexual en la mansión del productor

El documental «The Downfall of Diddy: The Indictment», producido por TMZ, recopila testimonios sobre los excesos en las fiestas del magnate de la música.REUTERS/Eduardo Munoz

Fuente: infobae.com

Un nuevo documental ha sacado a la luz testimonios que revelan detalles escabrosos sobre las famosas fiestas organizadas por Sean “Diddy” Combs, el magnate de la música que actualmente enfrenta cargos de tráfico sexual y conspiración para delinquir.

En este contexto, LaJoyce Brookshire, una exejecutiva de la discográfica Bad Boy Entertainment, habló sobre el ambiente oscuro y las situaciones inquietantes que presenció en los eventos organizados por el artista.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Brookshire, quien trabajó como directora de publicidad en la compañía de Diddy, ofreció su testimonio en el documental titulado The Downfall of Diddy: The Indictment, producido por TMZ.

Según sus palabras, el ambiente se volvía especialmente peligroso a medida que avanzaba la noche, por el exceso de sustancias y alcohol.

Brookshire, que era invitada a las reuniones de Diddy, describió un ambiente peligroso en las fiestas, donde el consumo de alcohol y drogas era común

(ANGELA WEISS / AFP)

“Mis sentidos siempre estaban alerta”, declaró Brookshire. “Sabía que después de cierta hora ya no había seguridad”.

“Cuando tienes alcohol fluyendo, gente detrás de ti tomando drogas en los baños, y luego ves a dos o tres personas saliendo juntas del baño…”, enumeró en la entrevista citada por el Daily Mail.

Aunque Brookshire afirmó no haber sido testigo directo de actividades ilícitas, reconoció que “podrían haber ocurrido absolutamente”. Sin embargo, añadió: “Nunca me quedé lo suficiente en la fiesta como para verlo”.

En el contexto del arresto de Diddy, otras personas a su círculo han salido al frente mencionando datos de los famosos ‘freak offs’ que organizaba el magnate.

El presentador del podcast No Jumper, Adam22, quien también participó en el documental de TMZ, afirmó que siempre existían rumores en torno a las celebraciones del rapero. “Se sabía que si te quedabas hasta tarde en una de las fiestas de Puff [Diddy], podrías encontrarte con una orgía masiva”, comentó.

Las autoridades allanaron las propiedades de «Diddy» Combs en 2024 mientras lo investigaban por presunto tráfico sexual.

REUTERS/Carlin Stiehl

Sean “Diddy” Combs, de 54 años, fue detenido el 16 de septiembre de 2024 y actualmente se encuentra en una cárcel de Nueva York, enfrentando cargos de tráfico sexual y crimen organizado.

Las autoridades federales lo consideran un peligro para la comunidad, lo que llevó a que se le denegara la libertad bajo fianza, incluso después de ofrecer una suma de USD 50 millones de dólares.

Según los fiscales, Diddy dirigía un imperio de abusos sexuales y violencia física, y podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable de todos los cargos.

Las fiestas que lideraba la celebridad son investigadas con detenimiento por la supuesta coacción de mujeres (con drogas y violencia) para obligarlas a realizar actos sexuales. Según el reporte, algunos de los asistentes tenían que recibir fluidos intravenosos para recuperarse de la fatiga física y el abuso de sustancias después de estos eventos.

Combs enfrenta la posibilidad de recibir cadena perpetua si se le encuentra culpable de todos los cargos (REUTERS/Jane Rosenberg)

En marzo de 2024, agentes federales allanaron las propiedades de Diddy en Los Ángeles y Florida, donde encontraron un gran número de objetos relacionados con el caso.

Según menciona The New York Post, los oficiales hallaron más de 1,000 botellas de aceite para bebé, materiales de bondage, cámaras ocultas y grabaciones de los “Freak Offs”. También se incautaron armas, incluidas varias AR-15 con números de serie borrados.

El abogado de Diddy, Marc Agnifilo, ha defendido a su cliente negando todas las acusaciones y ha intentado restarle importancia a algunos de los objetos encontrados en las propiedades del rapero.

En particular, ofreció una curiosa explicación sobre las botellas de aceite para bebé. Agnifilo sugirió que su cliente las había comprado en Costco, afirmando que “a los estadounidenses les gusta comprar al por mayor”. Sin embargo, esta semana, la cadena de tiendas negó vender aceite para bebé en cualquiera de sus sucursales en el país.

A pesar de la gravedad de los cargos y su reclusión preventiva en Brooklyn, Agnifilo aseguró que Diddy se siente optimista sobre sus posibilidades en el juicio. El abogado resaltó que el rapero “cree en su inocencia” y quiere defenderse “no solo por él, sino también por su familia y por todos aquellos que han sido blanco del gobierno federal”.