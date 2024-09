Brasil: El momento en que un candidato a la Alcaldía de San Pablo agrede a su rival con un sillazo durante un debate televisado

El influencer de ultraderecha Pablo Marçal y el veterano político José Luiz Datena protagonizan un violento altercado que obligó a suspender el evento

Un debate televisado entre candidatos a la alcaldía de San Pablo, la ciudad más poblada de Brasil, terminó abruptamente el domingo por la noche cuando uno de los participantes agredió físicamente a otro, en un incidente que ha sacudido la campaña electoral y generado críticas generalizadas.

José Luiz Datena, candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), golpeó con un candado a Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), durante una acalorada discusión en el debate transmitido por TV Cultura. El incidente ocurrió después de que Marçal mencionara repetidamente una denuncia de acoso sexual contra Datena, que según el político fue desestimada por los tribunales.

El ataque se produjo después de que Marçal le hiciera una pregunta a Datena. El candidato del PRTB respondió al presentador con otra pregunta sobre cuándo dejaría de “payasear” y renunciaría a su candidatura.

“La acusación que usted hizo contra mí, repito, no fue investigada porque no había pruebas. Fue archivada por el Ministerio Público”, aclaró Datena. “Lo que me hiciste hoy fue terrible. Espero que Dios te perdone. Anteayer me pediste perdón. Yo te perdoné”, aseguró.

En su respuesta, Marçal dijo que Datena no sabía lo que hacía en el debate y lo llamó “cretino”. “No respondiste la pregunta. Queremos saber. Eres un cretino. Pasaste por el debate estos días para abofetearme y dijiste que querías hacerlo. Ni siquiera eres hombre para hacer eso. No eres un hombre”, dijo Marçal.

Entonces, Datena atacó con una silla a Marçal. El programa fue interrumpido por el sorprendido moderador Leão Serva:

– ¡Vamos a los comerciales!

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/09/PVRkT3VP-34142307.mp4 El sillazo de un candidato a la alcaldía de San Pablo a su rival durante un debate televisado

Un vídeo publicado en Instagram por la periodista Monica Bergamo, de Folha de S.Paulo, muestra los momentos posteriores al ataque. Las imágenes mostraban a Datena y Marçal separados e intercambiando insultos. Marçal luego volvió al púlpito.

Según testigos presenciales, Datena utilizó una silla destinada a otro candidato para golpear a Marçal.

Leão Serva, moderador del debate, calificó la agresión como “uno de los hechos más absurdos de la historia de la televisión brasileña”.

El incidente provocó la expulsión inmediata de Datena del debate, mientras que Marçal abandonó voluntariamente el programa. Los organizadores decidieron continuar el evento con los cuatro candidatos restantes, quienes condenaron unánimemente el episodio violento.

Marçal, un influencer de 37 años con 13 millones de seguidores en Instagram y conocido por su estilo provocador, fue trasladado a un hospital tras quejarse de dificultades respiratorias y posibles fracturas en la región torácica. Su equipo de campaña emitió un comunicado comparando el ataque con incidentes sufridos por el ex presidente Jair Bolsonaro en 2018 y por Donald Trump en la actual carrera presidencial estadounidense.

Marçal, quien se presenta por primera vez como candidato a alcalde, ha ganado notoriedad por su estilo confrontacional y su discurso de extrema derecha. Su campaña ha sido comparada con la del político argentino Javier Milei, caracterizándose por el uso de metáforas bélicas y un fuerte sentimiento antiizquierdista.

Por su parte, Datena declaró a la prensa que “desgraciadamente” había perdido los nervios, pero insistió en que reaccionó ante acusaciones falsas que afectaban a su familia. El candidato del PSDB afirmó su intención de continuar en la carrera electoral, desmintiendo rumores de una posible renuncia.

El debate, que se desarrollaba bajo normas más estrictas debido a controversias previas, se centraba inicialmente en críticas al alcalde actual y candidato a la reelección, Ricardo Nunes (MDB). Los otros participantes, Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) y Marina Helena (Novo), habían utilizado sus intervenciones para cuestionar la gestión de Nunes antes de que estallara la violencia.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, su esposa Michelle Bolsonaro y el alcalde de San Pablo Ricardo Nunes (REUTERS/Amanda Perobelli)

Según la encuesta más reciente de Datafolha, publicada el jueves pasado, Nunes lideraba las intenciones de voto con un 27%, seguido de cerca por Boulos con un 25%. Marçal figuraba en tercer lugar con un 19%, mientras que Datena registraba un 6% de apoyo.

El incidente ha generado un intenso debate sobre el estado de la política brasileña y la influencia de las redes sociales en el discurso público. Un análisis de Folha de São Paulo publicado este lunes sugiere que el debate “reflejó el dilema entre la idea tradicional de confrontación de ideas y la laceración dominante en el mundo de las redes sociales”.

TV Cultura, la cadena que organizó el debate, emitió un comunicado lamentando el incidente y asegurando que se habían tomado todas las medidas de acuerdo con las normas establecidas previamente con las campañas.

El próximo debate está programado para el martes en RedeTV! y UOL, donde se espera que las medidas de seguridad y las reglas de conducta sean aún más estrictas para evitar una repetición del episodio.