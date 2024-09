Captan por primera vez a la Tierra junto con la mayor luna de Marte

POV: You’re on Mars, looking up at the night sky and you notice… 🌜⭐️

That’s Phobos, one of Mars’ two moons – and the tiny evening «star» to its right is Earth! It’s the first time I’ve captured them together in a photo. #ObserveTheMoon pic.twitter.com/VBXSO15AC6

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) September 14, 2024