Casa Grande y Romano: La ABT autorizó desmonte en tierras fiscales chiquitanas

“Se observa que existen desmonte iniciados antes de la emisión de la resolución del permiso de desmonte e incluso antes de la emisión de la resolución del POP (…). De acuerdo al análisis legal de la documentación presentada, no cumple con todos los requisitos, como la acreditación del derecho propietario o posesorio, ni con las resoluciones del INRA para predios en proceso de saneamiento” ”, dice el dictamen, y recomienda la anulación de los derechos otorgados a Casa Grande, pero además remitir antecedentes a la Autoridad Sumariante para que considere iniciar las acciones legales que correspondan contra los funcionarios que intervinieron en las aprobaciones de POP y PDM relativos al predio Casa Grande.

Asimismo, el dictamen indica que si bien el POP Casa Grande no se superpone a reservas forestales o áreas protegidas, presenta superposición parcial en 93,88% a Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP); superposición de 1.157 ha con la ASAL Santa Ana ; otra sobreposición en de 428 hectáreas con la comunidad Itahuba.

A unos 40 kilómetros de la zona conocida como Casa Grande se encuentra la ex concesión forestal Romano, donde el INRA otorgó resoluciones de asentamiento.

Sin embargo, Lilian Rosado, quien forma parte de los Interculturales y que en su momento se benefició con estas resoluciones, explicó que no pudieron ingresar porque los brasileños habían hecho el deslinde o delimitación de las 40.000 hectáreas.

Luego de verificar los datos de la ABT, EL DEBER constató que existe una autorización de desmonte para deslinde; pero a nombre de una comunidad campesina, La Salvadora, con Adan Rivera Ardaya y Conrado Patton Camacho como representantes.

“Esas autorizaciones son formas camufladas para sacar madera, mientras no tengamos un ente fiscalizador de la ABT, seguirá haciendo negocios. En Romano el INRA anuló las resoluciones de los Interculturales de El Tinto porque nunca pudieron asentarse, pero es porque no dejaban entrar, todo estaba alambrado. Pidieron al INRA una inspección, e indicó que no pudo llegar”, indicó.

Área protegida