Costa: «Limpiamos la casa de quienes vivían del fútbol; vamos por lo deportivo»

Tenemos las finanzas claras, la FBF no le debe un peso a nadie. Alcanza el dinero hasta para dar un salvataje a los clubes de primera división. Ahora vamos por lo deportivo porque creemos que se ha demostrado que ese es el camino, trabajar desde abajo, desde las menores, porque hay que sembrar para cosechar; no puede haber cosechas de glorias sin que apostemos al fútbol formativo, además de dar oportunidades como a estos torneos sub 15, sub 17 o sub 19 que son las categorías que deben ser las plataformas para la primera división. No podemos esperar que los jugadores tengan 30 años o más para que puedan llegar a primera cuando en países vecinos y tan competitivos como Argentina y Brasil, a los 18 años ya están siendo exportados a Europa. Ese es el camino y ustedes lo han visto, tenemos demasiado talento juvenil que necesitaba su oportunidad.