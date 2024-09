El ex vicepresidente Dick Cheney votará por Kamala Harris

El equipo de la candidata demócrata pretende atraer votantes conservadores que están descontentos con Trump, usando la influencia del respaldo de Cheney

Cheney dijo que votará por Harris para proteger la Constitución y cumplir con su deber cívico. (REUTERS)





El ex vicepresidente Dick Cheney, quien fue el número 2 de George W. Bush y sirvió en otras administraciones republicanas, votará por la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones de noviembre, dijo en un comunicado el viernes, marcando un momento histórico notable y una de las deserciones más significativas hacia la candidata demócrata del partido opositor a dos meses del Día de las Elecciones.

“En los 248 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que sea una mayor amenaza para nuestra república que Donald Trump”, dijo Cheney en su respaldo, confirmando los comentarios que su hija había hecho horas antes. “Intentó robar la última elección usando mentiras y violencia para mantenerse en el poder después de que los votantes lo rechazaron. Nunca más se le puede confiar el mandato”.

Cheney dijo que votaba por Harris para cumplir con su deber cívico de “poner al país por encima del partidismo para defender nuestra Constitución.” Los comentarios parecían diseñados para persuadir a otros conservadores, y en particular a aquellos que han ocupado posiciones de influencia, a apoyar de manera similar a una candidata presidencial demócrata por primera vez.

La declaración del exfuncionario lo convierte en el republicano de mayor perfil en apoyar activamente a Harris, en un momento en que muchos en el partido de Trump han expresado reservas privadas y públicas sobre él, pero no han llegado a usar sus posiciones para abogar por su oponente.

También pone el foco en otros republicanos que aún no han respaldado ni a Trump ni a Harris, incluidos el exmandatario George W. Bush, el ex vicepresidente Mike Pence, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca John Kelly y el senador de Utah Mitt Romney, quien fue el candidato presidencial del Partido Republicano en 2012.

Cada uno ha advertido pública o privadamente sobre la amenaza que creen que representa Trump, pero no han dado el paso adicional de respaldar a Harris.

La campaña de Harris ha estado cortejando a votantes republicanos en las últimas semanas, con el objetivo de contrarrestar los ataques de Trump que la asocian como agresivamente liberal y una “comunista”.

Aunque la estrategia no está exenta de riesgos, ya que algunos demócratas siguen manteniendo un desprecio por Cheney que se remonta a su tiempo como vicepresidente combativo y defensor abierto de la guerra de Irak durante la presidencia de Bush, los aliados de Harris buscaron presentar el respaldo del exvicepresidente como parte de una tendencia más amplia de republicanos dejando de lado las diferencias políticas para unirse detrás de la derrota de Trump.

La campaña de Harris busca atraer a conservadores con el respaldo público de Cheney.

“La Vicepresidenta está orgullosa de contar con el apoyo del Vicepresidente Cheney, y respeta profundamente su valentía para poner al país por encima del partido,” dijo la jefa de la campaña de Harris, Jen O’Malley Dillon, en un comunicado el viernes.

“Se une a cientos de republicanos que están respaldando a la Vicepresidenta y su visión patriótica de América por encima del ex presidente Trump, porque, como dijo el Vicepresidente Cheney, el futuro mismo de nuestra república está en juego en esta elección”, añadió.

Harris misma no comentó de inmediato sobre el respaldo del exfuncionario, que algunos estrategas demócratas vieron como parte de un delicado acto de equilibrio que está llevando a cabo su campaña al cortejar a republicanos mientras también busca mantener unida a la base demócrata.

Trump respondió al respaldo atacando a Cheney como un “RINO irrelevante,” utilizando un acrónimo para “Republicano Solo de Nombre”. También criticó al exvicepresidente por su apoyo a la guerra de Irak, que con el tiempo se ha convertido en una de las iniciativas más impopulares de la administración Bush-Cheney.

“Él es el Rey de las Guerras Eternas y Sin Sentido, desperdiciando Vidas y Billones de Dólares, igual que la Camarada Kamala Harris”, escribió el ex presidente en su plataforma de redes sociales, Truth Social. “¡Yo soy el Presidente de la Paz, y solo yo detendré la Tercera Guerra Mundial!”, añadió.

Trump continuó atacando a la hija de Cheney, la excongresista Liz Cheney, por su papel en ayudar a liderar la investigación del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, de la cual ella acusó a Trump de incitar.

Hablando en Texas el viernes por la tarde, Cheney dijo que su padre se uniría a ella en apoyar a Harris en su carrera contra el candidato republicano Donald Trump. “Dick Cheney votará por Kamala Harris,” dijo en el Texas Tribune Festival en Austin.

Liz Cheney, quien perdió la reelección en 2022 ante un retador primario respaldado por Trump, anunció el miércoles que votará por Harris.

Trump descalifica a Cheney por su apoyo pasado a la guerra de Irak y su respaldo a Harris. (REUTERS/Jonathan Drake)

Su padre, quien sirvió como vicepresidente bajo el presidente George W. Bush de 2001 a 2009, respaldó a Trump cuando se postuló por primera vez a la presidencia en 2016. Pero se volvió crítico con Trump, especialmente después del ataque del 6 de enero, y apareció en anuncios primarios para su hija, donde llamó a Trump un “cobarde” y una “amenaza para nuestra república.”

Joel Payne, un estratega demócrata, dijo que el respaldo de Cheney a Harris destaca cómo los demócratas probablemente necesitarán acostumbrarse a “extraños compañeros de cama” para derrotar a Trump, algo que puede requerir unir fuerzas con personas que una vez despreciaron.

“Esto no se trata de que Dick y Liz Cheney expresen acuerdo con Kamala Harris en temas individuales y viceversa,” dijo. “Esto se trata de una declaración de falta de confianza en Donald Trump por parte de los Cheney y de crear una estructura de permiso para que aquellos republicanos que han sido alienados por Donald Trump y MAGA se sientan cómodos votando por Kamala Harris.”

Los Cheney también presentaron sus respaldos como impulsados más por su grave preocupación sobre la amenaza que representa un segundo mandato de Trump que por su apoyo a Harris.

“Si piensas en el momento en el que estamos, y piensas en lo serio que es este momento, mi padre cree – y lo ha dicho públicamente – que nunca ha habido un individuo en nuestro país que sea una amenaza tan grave para nuestra democracia como lo es Donald Trump, y ese es el momento que estamos enfrentando”, dijo Liz Cheney el viernes.

El doble respaldo de los Cheney llega tras la notable ausencia de anteriores portadores del estandarte republicano como Bush, Pence y Romney en la Convención Nacional Republicana de este año en Milwaukee. En contraste, la convención demócrata en Chicago incluyó apariciones de Barack y Michelle Obama y Bill y Hillary Clinton, así como de varios republicanos que previamente habían apoyado a Trump.

Dick Cheney estuvo en el Partido Republicano durante décadas, sirviendo como congresista de Wyoming, jefe de gabinete de la Casa Blanca para el presidente Gerald Ford y secretario de defensa para el presidente George H.W. Bush.

Cheney fue fundamental en persuadir a Bush para ir a la guerra contra Irak tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Su postura sobre la “guerra contra el terror” ayudó a establecer el campo de detención en Guantánamo para sospechosos de terrorismo, y defendió el submarino y otras técnicas de recolección de inteligencia controvertidas que los críticos llamaron tortura.

Su poder era evidente en casi todas las áreas de la política como segundo al mando. Supervisó a los posibles nominados a la Corte Suprema y lideró la selección de personal desde oficiales del gabinete hasta posiciones clave de menor nivel.

Dick Cheney fue clave en decisiones políticas durante las administraciones de Bush padre e hijo.

“No estoy acostumbrado a estar de acuerdo con un Cheney, y mucho menos con dos, pero continúo respetando a @Liz_Cheney por poner al país por encima del partido”, escribió el representante Seth Moulton, en X. “Sus respaldos dicen mucho sobre la amenaza que representa Donald Trump en un momento en que tan pocos republicanos tienen la valentía de hablar y hacer lo mismo”, agregó.

En sus comentarios, Liz Cheney también prometió su apoyo al representante Colin Allred en su desafío al senador Ted Cruz. Ella dijo que Allred, un ex colega de la Cámara, es un “tremendo y serio candidato” y que estará “trabajando en su nombre”.

Cheney arremetió contra Cruz por liderar el esfuerzo del Senado para anular las elecciones presidenciales de 2020, en las que Trump perdió ante Joe Biden.

“No hubo estados legítimamente disputados. Dijo que esperaba poder anular la elección,” dijo ella. “Esa no es alguien a quien puedas poner en una posición para hacerlo de nuevo”.

Harry Dunn, un ex oficial de la Policía del Capitolio que resultó herido en la insurrección del 6 de enero de 2021, felicitó a Liz Cheney el jueves. “Bien por ti”, escribió Dunn, quien se postuló sin éxito para un escaño en la Cámara en Maryland, en X.

