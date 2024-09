Fernando Costa: «Se puede clasificar al Mundial, hoy más que nunca»

Fuente: lostiempos.com

Su vida ha sido de constantes desafíos, reconoce, y mira a la vez con una sonrisa la réplica original de la Copa Libertadores que tiene en sus manos o la Copa Sudamericana, cuya versión 2025 se disputará en el país, en la final única –que ha gestionado- en Santa Cruz de la Sierra.

Mira cada uno de los trofeos que hoy tiene consigo y piensa en voz alta, “un día será nuestro, no?”, y sonríe inmediatamente.

Es un ilusionado de la vida, confiesa, desde cuando fue niño hasta cuando llegó a la adolescencia y madurez, porque siempre se ha planteado retos, que los ha puesto primero en su cabeza, y luego ejecuta. Así es Fernando Costa Sarmiento, el presidente de la FBF.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Es un placer hablar de fútbol, quiero hacer extensiva la oportunidad de pedir a la gente que apoye a la Selección Nacional, tenemos un partido durísimo en el Titán de Villa Ingenio (ante Colombia), de lograr nuestro objetivo y sumar tres puntos, tendríamos una proyección importante para estar en el Mundial 2026”, dice en primera instancia el titular de la FBF que recibió a Acción en su despacho.

-¿No ha sido fácil lo que hoy se ha logrado?

Correctamente. Estoy sorprendido por todo el apoyo recibido. Las victorias si bien ayudan pero también reconfortan, el país necesitaba de victorias como las que nos han dado nuestros muchachos de la Selección Nacional, ganarle a Chile tiene un gusto aparte y de visitante además; todo lo que se ha logrado en la última fecha no es poco, seis de seis, es la selección más efectiva de las últimas dos jornadas de eliminatorias en toda la Conmebol, es la selección con el menor promedio de edad global de todas las eliminatorias, y eso reconforta, ratifica la línea que nos hemos trazado, el plan debe continuar y se debe sostener durante un buen tiempo.

-¿Todo cambió cuando fue a la FBF?

A través de mi trayectoria y trabajo he sido promovido para administrar el fútbol boliviano, sabíamos las condiciones en que estaba, había una fractura institucional, dirigencial, había problemas financieros por doquier, pero asumimos el desafío; no nos quejamos por eso, además llegamos a la FBF en plena pandemia y con las eliminatorias ya iniciadas. Pero hicimos lo nuestro, comenzamos a limpiar todas las finanzas de la FBF, logramos unificar a la dirigencia del fútbol boliviano que estaba dividida en ese entonces, y ese fue un paso importante. No podemos avanzar con miembros de una institución fracturada y ese ha sido el principal factor que nos ha permitido aprobar planes, programas, transformaciones de reglamentos y proyectos en la institución, que ahora vemos que ya están realizados.

-¿Cómo está la FBF?

En lo institucional tenemos una Federación Boliviana de Fútbol robusta, financieramente hablando sin deudas, ya no se escapan los recursos como antes. Ahora la FBF puede financiar a los clubes a través de salvatajes financieros, es indudable que estamos atravesando una crisis total financiera, hay clubes que están con problemas para cumplir con sus planillas. Pero, gracias a esta unión hemos podido aplicar mecanismos normativos que van a permitir incrementar los ingresos de los clubes a través del Canal del Fútbol Boliviano que va incrementar los ingresos del fútbol boliviano de sobremanera y todos esos recursos van a ser inyectados en el fútbol boliviano. Por un lado se incrementarán los ingresos y por otro lado se ha aprobado unánimemente la aplicación del fair play financiero a partir de enero, eso va a restringir a las instituciones que pertenecen inicialmente a la primera división de realizar gastos excesivos o insolventes. No se va a dar el visto bueno a un club que tenga una planilla que no se demuestre que va a poder sostener. Son mecanismos a través de esta unión dirigencial que se ha podido aprobar, lo que nos va a permitir dar estabilidad al fútbol nacional. Auguro y anticipo que a partir de la gestión 2025 el sistema del fútbol boliviano va a salir de esa profunda crisis en que hoy está inmersa y van a venir años de bonanza financiera. Si todo va bien y de acuerdo a lo planificado y contamos con el apoyo del seguidor del fútbol boliviano a quien le pedimos que se suscriba al Canal del Fútbol Boliviano, esto nos va a permitir salir de esta profunda crisis.

-¿Ve algún cambio?

En estas últimas semanas ha cambiado el semblante de muchos bolivianos en el país y en el extranjero porque realmente el fútbol te da esas alegrías (sonrisas).

¿Y la Selección Nacional, le emocionó por ejemplo los triunfos del equipo del 93?

Hemos estado presentes cuando Bolivia le gana a Brasil en esa eliminatoria, tuve la oportunidad de estar presente en Estados Unidos 1994. Yo iba al estadio en el sector de preferencia con mi padre, con mis amigos de barrio, y fue emocionante la campaña del 93, lloramos inclusive.

-¿Alguna vez pensó en ser presidente de la FBF?

Nunca había pensado en ello, pero soy un convencido de que todo se puede, la gente vemos que ahora está apoyando. Pero antes ni siquiera pensé que iba a ser dirigente del fútbol, se presentó este hecho por circunstancias de la vida, y gracias a Dios seguimos adelante.

La seleccción de Villegas

¿Por qué eligió a Óscar Villegas para dirigir a la Selección?

Cuando asumimos la administración del fútbol boliviano estaba en funciones el profesor César Farías, lo primero que nos tocó fue ir a Paraguay, empatamos en el Defensores del Chaco, luego sacamos otra empate en Santiago de Chile, y tocaba hacer una actividad de emergencia; posteriormente incorporamos al profesor Gustavo Costas, un entrenador multicampeón con sus clubes que no tenían a estrellas, por eso pensamos en trabajar con él, pero no se dio la apertura que queríamos, necesitábamos renovar y dar un giro en las divisiones menores; luego vino la campaña del profesor Zago, lamentablemente en la Copa América no se dio esa plataforma para dar rodaje a gente joven, a nuestros talentos jóvenes que no tuvieron apertura a ese cambio generacional, a esta renovación en las selecciones nacionales. Y, luego hablamos con el profesor Óscar Villegas, sabíamos por toda la experiencia que tenía él, que era el profesional que necesitamos. Hoy vemos que hay mucho talento nacional que está mostrando lo suyo en la Selección. Se ha llevado adelante dos excelentes partidos con gente joven que no tenía esa oportunidad que les dio el profesor Villegas con quien coincidimos dentro el plan de selecciones que hemos estructurado. No ha sido complicado arreglar la parte económica, él ha sido valiente al asumir el desafío de llevar adelante a la Selección Nacional.

-¿Se puede clasificar al Mundial?

Soy un convencido que sí, lo dije, ahora más que nunca; hemos tenido dos tropiezos de local con dos potencias en las actuales eliminatorias, con Argentina que es el actual campeón del mundo, con Ecuador que siempre nos ha complicado, el empate que se dio con ellos en los minutos finales no dejó un poco golpeados. Pero hoy digo que sí se puede, creo en el talento del fútbol boliviano y lo más importante es que ahora nuestra selección, nuestros muchachos, están convencidos de que se puede, que dan para mucho y que con el apoyo de toda la dirigencia y la hinchada que hoy está apoyando fervientemente, incondicionalmente, podemos lograr nuestro objetivo, regalar a este país una alegría enorme como sería clasificar al mundial.

-¿Cómo se siente, tiene fuerzas para seguir?

Sí, para asumir un desafío como el que asumimos se necesita mucho coraje, tener los pies sobre la tierra, esta actividad a veces es ingrata, te desgasta mucho y ver las cosas que se han dado fortifica. Algún sector por tratar de asumir la dirigencia de la FBF ha tratado de armar denuncias infundadas, acusaciones falsas contra mí que gracias a Dios y a las personas que han aportado para el esclarecimiento de esas falacias que han salido en medios nos ha fortificado; eso ha hecho que hoy estemos más fortalecidos, con más fuerza e impulso, y estamos dispuestos a seguir esforzándonos para levantar nuestro fútbol.