Fue una leyenda del Real Madrid, salió campeón del mundo y anunció su retiro a los 31 años por las lesiones: «No me arrepiento de nada»

Raphael Varane publicó una emotiva carta de despedida y agradeció el apoyo recibido durante su trayectoria

El defensor francés Raphael Varane, quien paso por equipos icónicos como el Real Madrid y Manchester United, anunció su retiro prematuro del fútbol profesional. A través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, el zaguero de 31 años reflexionó sobre su carrera y explicó las razones detrás de su decisión.

“Dicen que las cosas buenas deben tener un final. En mi carrera he asumido muchos retos, me he levantado una y otra vez, se suponía que era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y satisfacción mi retirada del deporte que todos amamos”, expresó Varane.

El histórico central galo, que paso sus mejores años vistiendo la camiseta del Merengue, fichó por uno de los clubes más relevantes del fútbol inglés en 2021 y a partir de ese momento no volvió a tener el mismi rendimiento. Los bajos rendimientos y una serie de lesiones no le permitieron desenvolverse como lo hacía en la Casa Blanca. Luego de partir rumbo al Como de Italia, a poco de llegar el club recién ascendido sufrió una nueva lesión en la rodilla y no fue inscrito para disputar la Serie A.

Nacido en Lille el 25 de abril de 1993, Varane se formó en la cantera del Racing Lens y debutó en el primer equipo a la temprana edad de 17 años. Su destacado desempeño le valió un rápido fichaje por el Real Madrid donde se consolidó como uno de los centrales más confiables del fútbol mundial. Durante su etapa en el club madrileño, desde la temporada 2011-12 hasta la 2020-21, Varane acumuló un impresionante palmarés, incluyendo tres Ligas, dos Supercopas de España, una Copa del Rey, cuatro Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

El Real Madrid no tardó en rendir homenaje a su ex jugador a través de un comunicado oficial: “Raphael Varane permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como uno de los grandes centrales de la historia del Real Madrid y por representar siempre los valores de nuestro club. Le deseamos mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida”, apuntó el club blanco.

Varane también fue pieza clave en la selección de Francia, con la que alcanzó el punto más alto de su carrera al ganar la Copa del Mundo en Rusia 2018 y la Liga de Naciones en 2021. Representó a su país en 93 ocasiones, siendo un baluarte defensivo tanto en la escuadra nacional como en los clubes en los que militó.

En otro de los momentos más relevantes de su trayectoria, el defensor se unió al Manchester United en la temporada 2021-22, donde continuó cosechando éxitos como la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra. Sin embargo, su carrera sufrió un giro inesperado cuando esta temporada fichó por el Como italiano de Cesc Fábregas pero no pudo ser inscrito debido a una lesión de rodilla.

En su carta de despedida, Varane se mostró agradecido y reflexivo sobre su travesía en el fútbol: ”Me exijo lo máximo, quiero retirarme fuerte, no solo aferrándome al juego. Hace falta una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas distintas. He caído y me he levantado miles de veces, y esta vez ha llegado el momento de parar y colgar las botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley, la Copa de la Liga”, afirmó.

“Me ha encantado luchar por mí, por mis clubes, por mi país, por mis compañeros y por los seguidores de todos los equipos en los que he jugado. Desde el Lens al Madrid, pasando por el Manchester y jugando para nuestra selección nacional, he defendido cada escudo con todo lo que tengo y he amado cada minuto del viaje. El fútbol al más alto nivel es una experiencia apasionante, pone a prueba todos los niveles del cuerpo y de la mente. Como deportistas, nunca estamos satisfechos, nunca aceptamos el éxito; es nuestra naturaleza y lo que nos impulsa”, añadió el internacional francés.

Varane también hizo hincapié en los valores y principios que ha mantenido a lo largo de su carrera: ”No me arrepiento de nada, no cambiaría nada. He ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y los trofeos, estoy orgulloso de haber mantenido mis principios de sinceridad y de haber intentado dejar todas las cosas mejor de lo que las encontré. Espero haberlos hecho sentir orgullosos”, señaló.