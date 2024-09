Gustavo Petro rompió el silencio sobre Venezuela y le habría puesto “ultimátum” a Nicolás Maduro: “Si no hay actas, no habrá reconocimiento”

El presidente de la República, en diálogo con un medio internacional, dejó clara su posición sobre el proceso electoral del 28 de julio de 2024 efectuados en el país vecino, en el que habría evidencia de la contundente victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Gustavo Petro empezó a tomar una posición más clara con respecto al conflicto social en Venezuela – crédito Jesús Avilés/Infobae

En unas declaraciones en las que, por primera vez, dejó clara una férrea postura en relación con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el miércoles 25 de septiembre que, si no se presentan por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) las actas de los resultados de los comicios efectuados el 28 de julio, en los que Maduro compitió contra el opositor Edmundo González, no habrá reconocimiento de su supuesto triunfo.

En una entrevista con la cadena internacional CNN, el primer mandatario de los colombianos mencionó que durante los comicios hubo un error previo, el cual ha generado este oscuro panorama, en el sentido de que se disputó, según él, el poder político en una sociedad sin libertad. “Y ese tema de libertad aplica para todos los bandos que están enfrentados”, agregó Petro, quien insistió en que no hubo libertad ni para la oposición ni para el régimen.

“Su principal candidato no participó, y eso es un problema, porque con quién se habla en Venezuela del lado de la oposición. Y para el lado del Gobierno también, porque un país con sanciones económicas no es libre. Y todo lo que se había hablado en México, en Barbados y en Colombia para que pudieran ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió”, reiteró Petro, con lo que también habría tratado de justificar al actual gobernante, según él, “acorralado”.

Gustavo Petro, históricamente cercano al régimen venezolano, habría empezado a tomar distancia de la dictadura de Nicolás Maduro – crédito Ariana Cubillos/AP

El dilema que atormentaría a Gustavo Petro

Asimismo, reconoció que como país vecino tiene en sí un gran dilema. “Estamos entrampados en lo que sigue porque tienes una oposición que se siente Gobierno, pero no está en el Gobierno, y un Gobierno que no dejó ver las actas no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el Gobierno. Dos posiciones que están absolutamente polarizadas y distanciadas”, afirmó el primer mandatario en sus declaraciones al citado medio.

Teniendo en cuenta este contexto, insistió en que con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una posición concreta. “Si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”, remarcó. De esta forma, Petro respondió a sus críticos, quienes pedían un pronunciamiento más enérgico sobre la dictadura y su intención de quedarse por seis años más en el poder, entre 2025 y 2031, tras recibir la promulgación del CNE y la ratificación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Edmundo González habría obtenido más de 7 millones de votos, según las actas recolectadas por la oposición – crédito Ronald Peña/EFE

Incluso mencionó la coyuntura de Estados Unidos en lo que concierne a la elección de su nuevo presidente, entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, lo que supone un escollo más en los caminos que se puedan tomar para salir de la realidad que se vive hoy al otro lado de la frontera. “Atraviesa este problema”, puntualizó el presidente.

Hasta el momento, la estrategia de Colombia, junto con la de su par de Brasil, ha sido buscar acercamientos con el régimen de Maduro y, en consecuencia, llegar a consensos con los sectores de oposición para superar esta crisis, la cual fue causada tras la polémica determinación del organismo electoral de proclamar, sin mostrar al mundo evidencias de sus resultados, al hombre que desde 2013 tomó el mando en Venezuela tras la muerte del exmilitar Hugo Chávez Frías, quien gobernó desde 1999.

Sobre estas elecciones, incluso el Centro Carter, el único que contaba con el aval del Consejo Nacional Electoral para hacer una labor de veeduría internacional durante la jornada desarrollada, ha expresado serios reparos con respecto a lo ocurrido en los comicios y a cómo se atentó de manera sistemática contra el ejercicio de los ciudadanos, quienes tuvieron múltiples dificultades para depositar su voto. Sumado a los cuestionados resultados, la oposición presentó sus propios datos: con el 83,5% del escrutinio, reportaron 7.303.480 votos para su candidato, frente a 3.316.142 de Maduro.