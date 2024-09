Hezbollah parece haber calculado mal su lucha contra Israel

Pero ninguna de las partes ganaría con una guerra ruinosa y sin sentido

El humo se eleva sobre el sur del Líbano tras un ataque israelí, en medio de las hostilidades transfronterizas en curso entre Hezbollah y las fuerzas israelíes, como se ve desde Tiro, Líbano (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Los señores de la guerra no son conocidos por su remordimiento, pero Hassan Nasrallah ofreció algunos en 2006, semanas después de una guerra que mató a más de 1.100 libaneses. La lucha comenzó cuando Hezbollah, la milicia chií y el partido político que él dirige, secuestró a dos soldados israelíes en una redada. Nasrallah dijo que estaba sorprendido por la ferocidad de la respuesta y calificó la redada de error. “Si hubiera sabido… que la operación conduciría a una guerra así, ¿lo habría hecho? Digo que no, absolutamente no”, dijo a un entrevistador.

Esta vez se suponía que sería diferente. Hezbollah comenzó a disparar cohetes contra Israel el 8 de octubre para apoyar a Gaza, que Israel había comenzado a bombardear después de que Hamás, un grupo militante palestino, masacrara a más de 1.100 israelíes un día antes. No obligó a Israel a poner fin a su guerra, pero inmovilizó a soldados y baterías de defensa antimisiles y obligó a 60.000 civiles israelíes a huir de sus hogares. El ejército israelí, ansioso por evitar una batalla en dos frentes, respondió con artillería de corto alcance y ataques aéreos. Ambos bandos siguieron estas reglas no escritas durante meses, sin detenerse ni intensificar la situación.

Sin embargo, ahora parece que Nasrallah ha vuelto a equivocarse. Lo que se suponía que seguiría siendo un conflicto limitado se ha vuelto mucho más grande. En las últimas dos semanas, Israel ha asestado a Hezbollah el golpe más duro en las cuatro décadas de historia del grupo. Nasrallah parece no saber cómo proceder.

El cambio de táctica de Israel comenzó en julio, cuando asesinó a Fuad Shukr, jefe militar de Hezbollah, en Beirut, en represalia por un misil de Hezbollah que mató a 12 niños en los Altos del Golán ocupados por Israel. También fue una oportunidad para cambiar la dinámica de un conflicto que parecía congelado durante meses. Hezbollah intentó contraatacar a fines de agosto, pero Israel hizo estallar sus misiles de largo alcance antes de que fueran lanzados.

El 17 de septiembre, Israel detonó miles de buscapersonas utilizados por agentes de Hezbollah; al día siguiente, explotaron cientos de walkie-talkies. Los dispositivos saboteados mataron a docenas, hirieron a miles y causaron estragos en las comunicaciones de Hezbollah. El momento de las explosiones puede no haber sido dictado enteramente por Israel: sus espías temían que Hezbollah pronto descubriera el sabotaje. Pero fueron seguidas rápidamente por una serie de asesinatos; Uno mató al comandante de la fuerza Radwan, la unidad de comando de élite de Hezbollah.

Después vino una campaña fulminante de ataques aéreos en el sur del Líbano y el valle oriental de Bekaa, dos zonas en las que Hezbollah tiene una fuerte presencia. Los ataques israelíes mataron a casi 500 personas en la primera oleada el 23 de septiembre, el día más mortífero en el Líbano desde el fin de su larga guerra civil en 1990. Cuando se publicó esta historia, los aviones israelíes estaban llevando a cabo más ataques. Después de haber atacado principalmente lanzamisiles en zonas no pobladas, ahora están atacando a los de pueblos y otras zonas edificadas.

Los funcionarios israelíes insisten en que todavía no se trata de una guerra total. Han elaborado planes para una invasión terrestre y las tropas han comenzado a entrenarse para ello, pero el ejército no las ha desplegado en áreas de preparación. La fuerza aérea tampoco ha comenzado a bombardear infraestructura vital en el Líbano (el aeropuerto fue uno de los primeros objetivos de Israel en 2006).

A diferencia de Gaza, donde prometen la derrota total de Hamás, los generales israelíes reconocen que es imposible poner fin al dominio de Hezbollah en el Líbano. Su objetivo es más concreto: obligar a Hezbollah a detener su fuego sobre el norte de Israel y retirar a sus hombres de la frontera. Nasrallah insiste en que eso no sucederá. En un discurso pronunciado el 19 de septiembre, prometió seguir combatiendo a Israel hasta que éste ponga fin a su guerra en Gaza, una promesa que ha hecho a menudo durante el año pasado.

Su milicia ha ido utilizando gradualmente misiles de mayor alcance, disparando a ciudades como Haifa y Afula, situadas en el interior de Israel. El 25 de septiembre lanzó un misil balístico de largo alcance contra Tel Aviv, la primera vez en el último año que apuntaba a la capital comercial de Israel. El misil fue interceptado por la Honda de David, un sistema de defensa aérea israelí. Fue una especie de escalada, pero el lanzamiento de un solo misil parecía más bien simbólico, una forma de que Hezbollah demostrara que algunas de sus capacidades seguían intactas, no la respuesta debilitante que muchos habían esperado.

Un líder solitario

Nasrallah nunca ha estado tan aislado. Ha perdido a muchos lugartenientes de confianza, algunos de los cuales habían sido miembros de Hezbollah desde su fundación en la década de 1980. Los que quedan probablemente sean sospechosos: Israel no podría haber llevado a cabo sabotajes y asesinatos a gran escala sin ayuda interna. Sus comunicaciones están interrumpidas y algunos de sus misiles han sido destruidos.

La reputación de Hezbollah está hecha trizas. Sus electores chiítas lo consideraron durante mucho tiempo un poderoso protector; ahora tienen dudas. Entre la población en general, muchos están furiosos con Nasrallah por arrastrar al país a una lucha que no puede ganar. El Líbano todavía está lidiando con una de las peores crisis económicas de la historia moderna. Desde 2019, su moneda ha perdido el 98% de su valor y el PIB se ha reducido a la mitad. No puede permitirse una guerra larga, y mucho menos la factura de la reconstrucción después de una.

El desplazamiento de decenas de miles de personas desde el sur y el este ya está poniendo a prueba los servicios básicos, con largas colas en panaderías y gasolineras. Las tensiones sociales también están aumentando: algunos propietarios están cobrando enormes sumas por alquilar casas a los evacuados o se niegan a aceptarlos.

Todo esto es importante para Hezbollah, pero podría decirse que nada de eso importa tanto como la opinión de Irán, su principal patrocinador. La República Islámica invirtió miles de millones de dólares para aumentar las reservas de misiles de Hezbollah, incluido un esfuerzo concertado en los últimos años para mejorar su precisión. Se suponía que servirían como póliza de seguro contra un ataque directo israelí a las instalaciones nucleares de Irán. Ahora Irán observa consternado cómo esos mismos misiles explotan.

Parece no estar dispuesto a ayudar a su representante. Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, tuiteó que Hezbollah podía defender al Líbano con “sus propias capacidades”, lo que significa que el grupo estaba solo. Eso encaja con un patrón de inacción durante el año pasado: Irán teme invitar a más ataques en su propio territorio, y también ha sido infiltrado por el Mossad, el servicio de inteligencia exterior israelí. Todavía no ha tomado represalias por el asesinato por parte de Israel de Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, mientras estaba en Teherán para la investidura de Masoud Pezeshkian, el nuevo presidente iraní.

Cuando llegó a Nueva York para la Asamblea General de la ONU esta semana, Pezeshkian anunció que su país no quería una guerra con Israel. Parece tener el apoyo de Ali Khamenei, el líder supremo de línea dura, para seguir la diplomacia con Occidente. Algunos funcionarios en el Líbano reflexionan sobre la posibilidad de que Irán intente utilizar a Hezbollah como moneda de cambio: podría ofrecer frenar al grupo a cambio de un acuerdo que alivie las sanciones a la maltrecha economía de Irán.

La administración Biden dice que no apoyará una invasión terrestre del Líbano. Pero después de meses de advertir a Israel contra la escalada, ahora respalda las tácticas de Israel. “Los vemos en el contexto de intentar crear condiciones para que la gente pueda regresar a casa”, dijo Jon Finer, asesor adjunto de seguridad nacional, a la NPR, una emisora estadounidense.

Biden también ha abandonado en gran medida su impulso a un alto el fuego en Gaza, que durante mucho tiempo sostuvo que era un requisito previo para calmar la frontera entre Israel y el Líbano. Ni Binyamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ni Yahya Sinwar, el líder de Hamás, están ansiosos por llegar a un acuerdo.

Elimínenlos

En cambio, Estados Unidos parece dispuesto a dejar que Israel ponga a prueba su creencia de que se puede aplastar a Hezbollah para que acepte una tregua por separado. Su escenario optimista es que el grupo acepte discretamente implementar la Resolución 1701 de la ONU, el acuerdo que puso fin a la guerra de 2006, que exigía que Hezbollah retirara sus fuerzas al río Litani, a 30 kilómetros (19 millas) al norte de la frontera israelí.

Si Nasrallah aceptará o no es un tema de debate. Dar marcha atrás mejoraría su imagen entre los libaneses: “Podría decir que lo hizo por el bien de la nación”, dice un diplomático. Probablemente Irán también quiera que no dispare, aunque tal vez no dé esa orden directamente.

Pero hacerlo sería humillante para Nasrallah. Ha pasado años promoviendo un concepto que él llama la “unidad de las arenas”, la idea de que los representantes de Irán en toda la región podrían coordinar una acción militar conjunta contra Israel. Para el representante más fuerte de Irán abandonar la lucha bajo el fuego israelí sería admitir que el concepto ha fracasado.

Si se atrinchera, la lucha podría empeorar mucho. Hezbollah ha perdido parte de su arsenal por los bombardeos israelíes, pero todavía tiene decenas de miles de cohetes y misiles. Israel podría ampliar sus ataques en el bastión de Hezbollah en el sur de Beirut, un barrio que redujo a escombros en 2006. Ninguna de las partes lograría sus objetivos: Israel no pondría fin a su guerra en Gaza y los residentes del norte de Israel no se sentirían seguros para regresar a casa. Una tregua podría ser embarazosa para Nasrallah, pero la alternativa es una guerra ruinosa y sin sentido.