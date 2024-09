La justicia uruguaya imputó por incitación al odio a un hombre que publicó expresiones antisemitas en redes

El imputado, denunciado por el Comité Central Israelita del Uruguay, llamó a “terminar el trabajo de Hitler”, pidió la destrucción del Estado de Israel y promovió la matanza de judíos

Personas se manifiestan en apoyo a Israel, en Montevideo (Uruguay).

El Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) denunció a un hombre de 49 años por incitación al odio, luego de que publicara en redes sociales mensajes en los que atacaba a Israel y al pueblo judío. En sus posteos, el hombre llamó a la destrucción de Israel, a atacar al “régimen nazi-sionista hasta que no quede un solo judío vivo” y pidió “terminar el trabajo de Hitler”, según informó el diario El País. La Justicia uruguaya lo imputó por incitación al odio, desprecio o violencia.

El caso comenzó a ser investigado después de recibir la denuncia por parte del comité central, que recolectó las publicaciones en distintas redes sociales. Esto motivó el trabajo de la Dirección de Inteligencia de la Policía uruguaya, que encontró otros posteos provenientes de cuentas con distintos nombres, aunque la persona responsable de muchas de estas era la misma.

La Policía recibió la primera información sobre estos posteos en julio. Fue durante ese mes, y en parte de agosto, que se publicaron la mayoría de las referencias al conflicto entre Israel y Hamas, en la red social X, en Instagram y en Facebook.

El primer posteo fue el 11 de julio. El ahora imputado escribió: “Israel debe ser destruido. Debe formarse una coalición de países y atacar al régimen nazi-sionista hasta que no quede un solo judío vivo en esa nación de perros”. Así lo leyó en la audiencia judicial, informada por el diario uruguayo, el fiscal Fernando Romano.

Luego de dos días, volvió a las redes sociales para promover “matar judíos” y, semanas más tarde, pidió “fuego a Israel”. “Todo judío es un objetivo válido”, escribió. “La paz solo llegará a Oriente Medio con la destrucción de Israel. Rogamos que lluevan misiles sobre Israel, que los judíos no tengan donde esconderse. Fuego a Israel. Que no quede un judío vivo. Hay que terminar el trabajo de Hitler. Viva el Líbano”, expresó en los primeros días de agosto, junto a otros mensajes insultantes.

El fiscal Romano pidió la formalización de la investigación el lunes pasado y la jueza María Helena Mainard accedió y lo imputó. El acusado tiene un antecedente por hurto en 2022 y deberá cumplir con 150 días de arresto domiciliario nocturno mientras continúa la investigación. Además, deberá eliminar todas las publicaciones de la red social y comprometerse a no realizar ninguna otra de esa índole. El hombre trabaja como portero y seguridad.

Más allá de la opinión política que pueda tener el señor, que no es lo que se está imputando ni censurando, realizó varias publicaciones fuera de lugar que incitan al odio y configuran como el delito mencionado”, argumentó el fiscal Romano en la audiencia judicial.

Previo a la audiencia, el hombre reconoció que se había equivocado. Esto significa que se podría alcanzar un acuerdo reparatorio simbólico, como sucedió en casos anteriores.

El presidente del CCIU, Roby Schindler, declaró a El País que desde octubre del año pasado existió un incremento “muy importante de eventos de carácter antisemita”. “Se han dado pintadas y otros tipo de expresiones, pero el gran aumento estuvo en redes sociales, donde mucha gente se aprovecha del anonimato”, expresó.

El comité ha llevado algunos casos a la Justicia, que en su mayoría terminaron con acuerdos reparatorios simbólicos, en los que se buscó que la persona pidiera disculpas a través de los medios que se había expresado inicialmente. “Nuestro ánimo no es meter gente a la cárcel, sino que se entienda que no se puede escribir cualquier cosa y no tener consecuencias”, señaló Schindler.

